Носовые кровотечения. Что это, просто лопнувший сосуд или симптом серьёзной болезни?

С носовыми кровотечениями сталкивается более 60 % населения. Такое состояние характеризуют истечением крови из сосудов полости носа через ноздри или по задней стенке глотки. Недооценивать такой недуг не стоит.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Почему же они могут появляться? В первую очередь нельзя забывать о травмах. Это переломы носа и костей носа, а также черепно-мозговые травмы. Далее – инфекционно-воспалительные заболевания, которые сопровождаются отеком как следствие травматизации слизистой в результате длительного воспалительного процесса в полости носа. Также к носовым кровотечениям, особенно у взрослых, да и детей в том числе, могут приводить заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности повышение артериального давления. Дефицит витамина С может приводить к повышенной ломкости стенок сосудов и, как следствие, проявляться носовыми кровотечениями. Также не стоит забывать про кровотечения, которые могут сопровождаться после или во время проведения каких-либо оперативных вмешательств в полости носа.

Носовые кровотечения бывают передние, возникающие в передней части полости носа. Они легко останавливаются и обычно не несут серьезной опасности. Задние же встречаются реже. Могут привести к потере большого количества крови и требуют медицинской помощи.

Анатолий Минич:

Следует разделять носовые кровотечения и кровотечения, допустим, из пищевода либо дыхательных путей. Пациент может перепутать сам источник кровотечения. Здесь стоит обращать внимание на цвет крови, которая выделяется из носа. При носовом кровотечении кровь обычно темного цвета. При легочных она более алая и пенится, при кровотечениях из желудочно-кишечного тракта, допустим, при болезнях печени либо расширенных венах пищевода, она имеет более темный оттенок из-за того, что кровь вступает в реакцию с кислотой, которая находится у нас в желудке. При кровотечении ни в коем случае нельзя запрокидывать голову назад и занимать горизонтальное положение. В область носа и воротниковую зону можно приложить холод.

Анатолий Минич:

Первое, что стоит сделать, – это крепко зажать крылья носа к перегородке. Чем крепче, тем лучше. Приблизительно вот так – пальчиками. И наклоняем голову вниз. В таком состоянии вы находитесь 5-10 минут если за это время кровь не остановилась, также можете использовать тампоны, смоченные либо перекисью водорода, либо сосудосуживающими каплями. Если в течение 15 минут кровотечение не останавливается либо если изначально оно весьма обильное, значит, нужно обратиться к врачу: вызвать скорую и обращать к врачу-оториноларингологу, дабы избежать серьезных последствий. Повторные носовые кровотечения могут быть симптомом какого-либо заболевания. Разобраться в причине состояния можно только в кабинете у врача.