За телемедициной здравоохранение будущего. Почему эта технология эффективна?

Пандемия коронавирусной инфекции активизировала рост цифровых сервисов и стартапов, связанных со здоровьем и медициной, рассказали в программе «В поисках истины» . Дистанционные консультации и медтехрешения стали более востребованы как врачами, оказавшимися на передовой, так и пациентами, лишенными возможности очного общения с доктором в условиях карантина. Спрос породил множество предложений. Но какие из них нашли свой отклик?

Татьяна Авдеева, научный сотрудник лаборатории информационно-аналитических систем ОИПИ НАН Беларуси: Наша последняя разработка – это интерактивное мобильное приложение врача для стационара. Что оно представляет собой? Это мобильный сервис, в котором видны все возможные госпитализации пациента, все, которые ранее были у пациента. Также с рентгенэндоваскулярными исследованиями, с назначениями препаратов, с полностью осмотрами, выставленными диагнозами, всей информацией, которая необходима для того, чтобы пациенту в дальнейшем назначить правильно лечение.

Телемедицина. За этим термином стоят современные технологии и здравоохранение будущего. Это не отдельная медицинская наука, а лишь вспомогательное средство для проведения диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси:

По элементарным подсчетам за 2018 год, эти цифры давал Минздрав, электронное здравоохранение и телемедицина, которая использовалась только в Минске, принесла сокращение издержек, закладываемых именно в эту отрасль, на 3,5 миллиона долларов. Это только по Минску, только за год.

Сегодня электронное здравоохранение становится объективной реальностью. Оно обеспечивает полноту и достоверность медицинской информации и существенно улучшает качество оказания медицинской помощи. ВОЗ определяет электронное здравоохранение просто как «использование информационных и коммуникационных технологий в медицине». Специалисты, безусловно, не будут заменены технологиями в ближайшее время, но их использование может помочь врачам в повседневной работе.