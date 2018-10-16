«Обогащён витаминами и минеральными комплексами»: как сделать мармелад полезным, придумали в Беларуси

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент – Елена Моргунова.

Котлеты и колбаски без жарки, без масла: полуфабрикаты для детского питания разрабатывают в Беларуси

Какие интересные и полезные продукты разрабатывают белорусские учёные?

Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент:

Мармеладные изделия для дошкольного и школьного питания. То есть, это будут желейные конфеты, мармелад, которые обогащены витаминами и минеральными комплексами. То, чего не хватает нашим детям, в связи с большими их физическими, умственными нагрузками. Так как эти продукты очень любимы детьми, мы считаем, что через такую продукцию дети будут восстанавливать свой баланс.

Драники морковные и со свёклой: оригинальные рецепты разрабатывают белорусские учёные