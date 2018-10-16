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Котлеты и колбаски без жарки, без масла: полуфабрикаты для детского питания разрабатывают в Беларуси

16 октября 2018 14:47
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –  заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент – Елена Моргунова.

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Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент:
Разработаны определённые рецептуры. Это – полуфабрикат для дошкольного и школьного питания: котлеты, фрикадельки, колбаски. Они будут проходить в специализированных аппаратах – пароконвектоматах – термическую обработку на пару.

Котлеты и колбаски без жарки, без масла: полуфабрикаты для детского питания разрабатывают в Беларуси-1

Без использования жарки, без использования масла. Соответственно, пройдя такую обработку, они подвергаются шоковой заморозке. Эти продукты будут натуральными, по максимуму сохранят все полезные компоненты сырья. И потом для детей можно просто разогреть их в печке СВЧ, и подать к столу.

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# Еда # общество # Елена Моргунова

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