Котлеты и колбаски без жарки, без масла: полуфабрикаты для детского питания разрабатывают в Беларуси

Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент: Разработаны определённые рецептуры. Это – полуфабрикат для дошкольного и школьного питания: котлеты, фрикадельки, колбаски. Они будут проходить в специализированных аппаратах – пароконвектоматах – термическую обработку на пару.

Без использования жарки, без использования масла. Соответственно, пройдя такую обработку, они подвергаются шоковой заморозке. Эти продукты будут натуральными, по максимуму сохранят все полезные компоненты сырья. И потом для детей можно просто разогреть их в печке СВЧ, и подать к столу.

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