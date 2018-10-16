Котлеты и колбаски без жарки, без масла: полуфабрикаты для детского питания разрабатывают в Беларуси

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент – Елена Моргунова.
Драники морковные и со свёклой: оригинальные рецепты разрабатывают белорусские учёные
Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент:
Разработаны определённые рецептуры. Это – полуфабрикат для дошкольного и школьного питания: котлеты, фрикадельки, колбаски. Они будут проходить в специализированных аппаратах – пароконвектоматах – термическую обработку на пару.