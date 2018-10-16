Жертвами этой болезни становятся люди с лишним весом, офисные работники, модницы. Как лечат варикоз на ногах?

Варикозное расширение вен по праву можно назвать недугом цивилизации. С ним сталкивается половина жителей планеты. Бытует мнение, что гарантированно заполучить варикоз можно лишь в наследство от мамы с папой. Однако, практика показывает: излюбленными жертвами коварной болезни чаще всего оказываются люди с лишним весом, беременные, пожилые, офисные работники и, конечно же, модницы, ежедневно дефилирующие на сногсшибательных шпильках.

Александр, хоть каблуки и не носит, но с мучительным диагнозом знаком не понаслышке. Молодой человек обратился за помощью в медицинский центр «Кравира».

Александр Кручинский, пациент медицинского центра «Кравира»:

Где-то с двадцати лет началось все, тринадцать лет назад. Тяжело ногам. Отёки. Ещё работа связана с поднятием тяжестей.

В норме кровь течёт по венам вверх. Но у законов физики своя игра – сила тяжести настойчиво заставляет жидкость стремиться вниз. Поэтому в каждой вене находятся клапаны, которые контролируют ток в нужном направлении. Когда же они работают плохо и закрываются не до конца, природа берёт своё – кровь стекается вниз, растягивая сосуды, которые, в свою очередь, начинают выступать буграми. Устранить этот изъян Александру помогли в медицинском центре «Кравира» с помощью эндовенозной лазерной коагуляции, совершившей прорыв в области флебологии. Эта деликатная проблема есть у каждой второй женщины при физической нагрузке (читать далее).

Михаил Сысоев, врач-флеболог высшей категории медицинского центра «Кравира»:

Больную вену мы коагулировали, заклеивали, обрабатывали лазерным излучением, за счёт чего она закрывается, перестает функционировать. Это является эквивалентом удаления, только гораздо менее травматичным, безопасным и безболезненным.

Классические симптомы варикоза: боль и ощущение тяжести в ногах. В запущенных случаях у пациента можно наблюдать: отёки стоп и лодыжек, изменение цвета кожи над поражённой веной и даже кровоточащие язвы. Ведь главную опасность невооруженным глазом не обнаружить. Михаил Сысоев:

Это постоянный УЗИ-контроль, от начала знакомства с пациентом и до завершения операции. Это местная анестезия, пациент после операции может встать и уйти домой. И мы не делаем ни разрезов, ни швов. Все манипуляции над венами осуществляются через проколы и используемой радиальной светолампы.

Эндовенозная лазерная коагуляция – процедура амбулаторная, поэтому нахождения в стационаре не обязательно. Местная анестезия сводит к минимуму все болезненные ощущения. Кроме того, послеоперационная реабилитация не требует дополнительных материальных, временных и эмоциональных затрат. Михаил Сысоев:

Одно обязательное мероприятие – это использование компрессионного трикотажа после операции, в течение определённого времени. Как правило, это в течение месяца. Речь о физиопроцедурах, массажах мы не ведем в данном случае.