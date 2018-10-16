Симптомы отравления грибами: «Тяжесть зависит от вида и количества попавшего яда»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая отделением гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» – Юлия Кувшинова.

Юлия Кувшинова, заведующая отделением гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»: Симптомы отравления грибами могут развиваться в диапазоне от получаса до суток. Первое – это рвота, диарея, слабость общая. Это – резкие боли в области живота, головокружения, головная боль. В тяжёлых случаях могут присоединяться другие симптомы, в зависимости от яда, попавшего в организм. В тяжёлых случаях могут присоединяться потеря сознания, бред, галлюцинации. Тяжесть заболевания зависит от вида и количества попавшего яда, и от состояния здоровья пострадавшего. Дети и пожилые люди более тяжело переносят эти отравления.

Варить грибы с луковицей, чтобы определить ядовитые. Народный способ комментирует врач

Какие грибы нельзя собирать? Что значит «условно съедобные грибы»? Кому стоит, вообще, воздержаться от употребления грибов в пищу? Узнаете, посмотрев видеоматериал.