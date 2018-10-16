Варить грибы с луковицей, чтобы определить ядовитые. Народный способ комментирует врач

В Беларуси уже более полусотни человек в этом году отравились грибами. Стоит ли рассчитывать при сборе и обработке грибов на народные способы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Есть такой народный способ определить, есть ли какой-то ядовитый кусочек гриба среди собранных: варить их вместе с луковицей. И, если луковица посинеет, значит, попался ядовитый гриб. Что Вы думаете об этом?

Юлия Кувшинова, заведующая отделением гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Я бы на это не рассчитывала, потому что самое опасное отравление – это отравление бледной поганкой. Её токсины очень термостойкие, и при термической обработке концентрация яда снижается незначительно. И для очень сильного отравления достаточно части гриба. Он вызывает очень сильную интоксикацию.

Симптомы отравления грибами: «Тяжесть зависит от вида и количества попавшего яда»