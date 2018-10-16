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Драники морковные и со свёклой: оригинальные рецепты разрабатывают белорусские учёные

16 октября 2018 14:33
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Население на планете растет, а площадей для  сельского хозяйства и животноводства всё меньше. А значит, без новых технологий ним не обойтись. И здесь не остаются в стороне белорусские учёные! Какая она – еда будущего?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –  заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент – Елена Моргунова.

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Большой популярностью у нас пользуются драники. Вы какой-нибудь супер-драник не разрабатываете?

Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент:
Разрабатываем. Очень много у нас рецептур различных. В том числе, замороженных полуфабрикатов, и драников морковных, и с использованием свёклы, то есть нашего, отечественного сырья. Это – массовое производство.

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# Рецепты # общество # Елена Моргунова

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