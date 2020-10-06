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«Наиболее опасное сочетание – грипп и коронавирусная инфекция». Что нужно знать о вакцинации-2020?

06 октября 2020 18:28
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В Беларуси идет массовая вакцинация против гриппа, рассказали в программе «Плюс-минус». В 2020 году кампанию запустили раньше обычного. Всему виной неутешительные прогнозы синоптиков и пандемия коронавируса. 

Как распознать грипп и когда прививка может спасти жизнь? Расспросили у медиков.  

«Наиболее опасное сочетание – грипп и коронавирусная инфекция». Что нужно знать о вакцинации-2020?-1

Вероника Высоцкая, заведующая отделением иммунопрофилактики ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Наиболее опасным сочетанием является грипп и коронавирусная инфекция, потому что оба вируса прежде всего пагубно влияют на легочную ткань и вызывают пневмонию.

Опасность гриппа – это осложнения. Это усугубляет тяжесть состояния.

«Наиболее опасное сочетание – грипп и коронавирусная инфекция». Что нужно знать о вакцинации-2020?-4

По нашим данным, где-то 7-9 человек из 10 привитых не заболеют гриппом, либо если все-таки они встретятся с вирусом и у них разовьется инфекция, то эта инфекция будет протекать в легкой форме.

Грипп – это вирусная инфекция. Отличительные особенности клинического течения – это острое начало, достаточно быстро. Иногда человек даже может сказать время, когда он почувствовать себя больным. Как правило, отличительная особенность – это резкое повышение температуры тела, ломота в мышцах, боль в мышцах, боль в глазных яблоках.

«Наиболее опасное сочетание – грипп и коронавирусная инфекция». Что нужно знать о вакцинации-2020?-7

Диагноз гриппа можно подтвердить только лабораторными исследованиями.  

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# Прививки # Здоровье # Вероника Высоцкая # Фотофакт

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