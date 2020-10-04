«Витамины лишними не будут». Меры профилактики в сезон гриппа от врача

Новости Беларуси. Осень – пора, когда все начинают болеть. Как не заразиться в этот период? Об этом в студии программы « Большой город » на СТВ рассказала Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска.

Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:

Меры индивидуальной профилактики и навыки, которые мы сейчас приобрели в связи с коронавирусной инфекцией, – принципы самоизоляции, ношение масок, гигиена рук. Эти принципы, я считаю, мы должны сохранить и сейчас, и в период подъема сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппа. Это те меры, которые позволяют реально защититься от инфекции.

А все остальное – не будет лишним укрепление иммунитета любыми немедикаментозными способами, и это, конечно, касается здорового образа жизни. Это рациональное питание, о котором мы говорили, это хороший режим труда и отдыха, хороший, качественный сон, прогулки на свежем воздухе, физические нагрузки, витамины.

Илона Волынец, ведущая:

Желательно пропить какой-то курс? Или если есть овощи, фрукты каждый день, то можно без витаминов в таблетках обойтись?

Елена Иванова:

Если овощи и фрукты в достаточном количестве, можно обойтись и без витаминов в таблетках. Витамины, так или иначе, влияют на функционирование иммунной системы, поддерживают ее, поэтому лишними не будут в период подъема инфекционной заболеваемости.