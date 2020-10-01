Наиболее уязвимы – дети, пожилые и беременные. Врач рассказала, нужно ли делать прививку от гриппа и как не заболеть после неё

Новости Беларуси. В Минске планируется построить новую многопрофильную клиническую больницу, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Появится она в районе Долгиновского тракта. Сейчас столица нуждается в новых технологиях, коечном фонде. При необходимости новую больницу можно будет перепрофилировать в инфекционный стационар.

И о тех самых инфекционных заболеваниях: в большом городе продолжается вакцинация против гриппа. Кому рекомендована прививка, а еще какую физическую нагрузку любит наше сердце? Об этом и многом другом поговорим с нашем гостем. В студии «Большого города» – Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района.

Илона Волынец, ведущая:

В «Большом городе» началась вакцинация против гриппа, вернее, она уже активно продолжается. Кому, на ваш взгляд, прежде всего нужно сделать прививку от гриппа?

Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:

Грипп представляет серьезную проблему во всем мире. Заболеваемость достаточно высокая. Ежегодно, по оценкам экспертов, болеет 5-10 % взрослого населения и 20-30 % детей. И при этом грипп вызывает осложнения, такие как пневмония, отиты, миокардиты, заболевания нервной системы. Наиболее уязвимыми категориями являются пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Им нужно вакцинироваться в первую очередь.

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Илона Волынец:

А что вы скажете скептикам, которые говорят: «Да зачем делать эту прививку? Она же все равно только от гриппа спасет, а от остальных заболеваний – нет». Какой толк? Или в таком случае мы можем говорить о каком-то иммунитете, который возникает уже после прививки?

Елена Иванова:

Вакцина, сама по себе, – это не лекарство в общепринятом понимании этого слова. Вакцина имитирует в организме вирусную инфекцию и вызывает иммунный ответ. В ответ на вакцину в организме вырабатываются специфические белки, антитела, которые распознают уже реальный вирус, активируются и убивают его. Но вакцина от гриппа обладает так называемым неспецифическим иммуногенным действием. То есть, эти антитела могут противостоять не только вирусам гриппа, но и другим респираторным вирусам, таким как парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, которые также имеют схожие симптомы.

Илона Волынец:

Есть еще такое понятие, как коллективный иммунитет. То есть, чем больше в «Большом городе» людей будет с прививкой от гриппа, тем меньше риск для всех нас заболеть?