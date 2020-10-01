Наиболее уязвимы – дети, пожилые и беременные. Врач рассказала, нужно ли делать прививку от гриппа и как не заболеть после неё
Новости Беларуси. В Минске планируется построить новую многопрофильную клиническую больницу, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Появится она в районе Долгиновского тракта. Сейчас столица нуждается в новых технологиях, коечном фонде. При необходимости новую больницу можно будет перепрофилировать в инфекционный стационар.
И о тех самых инфекционных заболеваниях: в большом городе продолжается вакцинация против гриппа. Кому рекомендована прививка, а еще какую физическую нагрузку любит наше сердце? Об этом и многом другом поговорим с нашем гостем. В студии «Большого города» – Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района.
Илона Волынец, ведущая:
В «Большом городе» началась вакцинация против гриппа, вернее, она уже активно продолжается. Кому, на ваш взгляд, прежде всего нужно сделать прививку от гриппа?
Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:
Грипп представляет серьезную проблему во всем мире. Заболеваемость достаточно высокая. Ежегодно, по оценкам экспертов, болеет 5-10 % взрослого населения и 20-30 % детей. И при этом грипп вызывает осложнения, такие как пневмония, отиты, миокардиты, заболевания нервной системы. Наиболее уязвимыми категориями являются пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Им нужно вакцинироваться в первую очередь.
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Илона Волынец:
А что вы скажете скептикам, которые говорят: «Да зачем делать эту прививку? Она же все равно только от гриппа спасет, а от остальных заболеваний – нет». Какой толк? Или в таком случае мы можем говорить о каком-то иммунитете, который возникает уже после прививки?
Елена Иванова:
Вакцина, сама по себе, – это не лекарство в общепринятом понимании этого слова. Вакцина имитирует в организме вирусную инфекцию и вызывает иммунный ответ. В ответ на вакцину в организме вырабатываются специфические белки, антитела, которые распознают уже реальный вирус, активируются и убивают его. Но вакцина от гриппа обладает так называемым неспецифическим иммуногенным действием. То есть, эти антитела могут противостоять не только вирусам гриппа, но и другим респираторным вирусам, таким как парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, которые также имеют схожие симптомы.
Илона Волынец:
Есть еще такое понятие, как коллективный иммунитет. То есть, чем больше в «Большом городе» людей будет с прививкой от гриппа, тем меньше риск для всех нас заболеть?
Елена Иванова:
Да. Совершенно верно. Это в первую очередь касается организованных коллективов. Мы вакцинируем работающих на предприятиях и статистически, если провакцинировано в закрытом коллективе более 40 % работающих, то вероятность заболеть у тех лиц, которые не привиты, тоже значительно снижается.
Илона Волынец:
Еще один стереотип или миф: можно ли заболеть после прививки?
Елена Иванова:
Современные прививки безопасны, они не содержат живой вирус – такой вирус, который может развиваться в организме. Вакцины содержат только частички вируса, соответственно, развиваться в организме человека он не может, но при этом вызывает тот самый иммунный ответ, выработку антител. Поэтому заболеть после вакцинации невозможно в принципе, и те случаи заболеваний или появлений каких-то симптомов, похожих на грипп, в период после вакцинации, они, скорее всего, связаны с тем, что вакцинация была проведена в инкубационный период, то есть, в скрытый период болезни. Либо это, может быть, просто респираторные симптомы других вирусов.
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Илона Волынец:
Может быть, что человек был не совсем здоров, когда делал прививку? Начинал заболевать?
Елена Иванова:
В инкубационном периоде. Это период, когда симптомы заболевания отсутствуют.
Илона Волынец:
Как человек должен себя чувствовать? Идеально? Сколько времени должно пройти после болезни?
Елена Иванова:
Делать прививку на фоне какой-то инфекции не рекомендуется. Рекомендуется выздороветь и в период от одной до двух недель в состоянии здорового организма вакцинироваться.
Илона Волынец:
А если человек очень хочет сделать прививку, но у него, например, насморк? А в целом все хорошо.
Елена Иванова:
Такие маленькие симптомы не являются противопоказанием. Опять же, потому что вакцина инактивированная, вакцина не содержит живой вирус, и человек не может заболеть от вакцины. А иммунный ответ, который разовьется в ответ на введение вакцины, в том числе поможет справиться с уже существующими незначительными симптомами.
Илона Волынец:
Вы говорите, что прививка особенно рекомендуется маленьким деткам, пожилым людям. Мне как молодой маме тоже очень интересно. Малыш, который только идет в детский сад, нужна ли ему прививка?
Елена Иванова:
Обязательно нужна. Во-первых, потому что маленький ребенок ввиду несовершенства иммунной системы подвержен более, чем взрослый человек, инфекциям респираторным и, в том числе, гриппу. Во-вторых, он идет в организованный, закрытый коллектив, в котором желательно вакцинировать детей для того, чтобы достигнуть того самого коллективного иммунитета, о котором мы говорим.
Илона Волынец:
Теперь немножко поговорим о производителях тех самых прививок. Многие говорят: я не буду делать российскую прививку, лучше французскую. Или наоборот. Как вы это прокомментируете?
Елена Иванова:
Здесь вопрос исключительно в производителе, потому что штамовый состав вакцин – един во всем мире. Всемирной организацией здравоохранения ежегодно проводятся эпидемиологические исследования, в которых определяется штамовый состав. То есть, конкретный состав вируса, который предположительно будет развиваться в данный эпидемический сезон. Поэтому штамовый состав определяется Всемирной организацией здравоохранения для всех стран, производящих вакцину. Независимо от производителя, вакцина будет содержать определенный состав вирусных частиц, и, соответственно, они будут давать специфическую защиту от этих вирусов.
Вакцина у нас в этом сезоне будет использоваться для бесплатной широкой иммунизации населения. Это российского производства вакцина «Гриппол». На платной основе мы предлагаем вакцину «Ваксигрипп» – это Франция производитель – и «Инфлювак», Нидерланды. Все эти вакцины высокоэффективны, изучены, они обладают высоким иммунным ответом, иммуногенным эффектом и в равной мере защищают от вируса гриппа.
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Илона Волынец:
Не кажется ли вам, что в этом году, учитывая пандемию коронавируса, про грипп мы вообще дружно забыли и про прививки. А, может, чтобы защититься от коронавируса, укрепить свой иммунитет, и нужна прививка от гриппа?