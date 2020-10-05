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«Воспитатель может отстранить от посещения». При каких симптомах нельзя водить ребёнка в детсад

05 октября 2020 09:20
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Ирина Бладыко:
Мы заболели, потому что мы начали посещать детский садик и у нас начал вырабатываться коллективный иммунитет, когда детки начинают болеть. Есть такие моменты, когда либо остаточные сопли, либо некуда деть ребенка, а работать нужно.

«Воспитатель может отстранить от посещения». При каких симптомах нельзя водить ребёнка в детсад-1

Как показывает практика, отправлять в детский сад приболевшего ребенка родителей все чаще вынуждают обстоятельства. Появившемуся насморку многие попросту не придают значения.

Светлана Фиясь, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника»:
Когда дети заражают друг друга, это буквально первые 2-3 дня до возникновения первых симптомов, то есть заражение идет в основном в инкубационный период. Воспитатель может отстранить ребенка от посещения детского сада, если он видит явные признаки вирусной инфекции и наличие у ребенка температуры. Если он слабый, вялый, отказывается от еды и не может играть с другими детьми, тогда это является показателем того, что ребенок болен и нужно вызвать родителей.

«Воспитатель может отстранить от посещения». При каких симптомах нельзя водить ребёнка в детсад-4

Остаточный насморк – не приговор. Предоставьте в детсад справку о состоянии здоровья малыша, чтобы рассеять подозрения у других родителей. Так же следует поступать, если у вашего чада имеется аллергия или другие заболевания со схожими симптомами ОРВИ.

Светлана Фиясь:
Сколько участилось случаев, когда у детей вазомоторные риниты, аллергические заболевания сейчас выходят чуть ли не на первое место по всем этим катаральным симптомам. Дети с вазомоторным ринитом могут ходить с соплями круглый год. Отстранять от коллектива – нет. Дети с аденоидами. Родителям надо уделять большое внимание санации носа, ротовой полости, следить за своими детьми.

«Воспитатель может отстранить от посещения». При каких симптомах нельзя водить ребёнка в детсад-7

Запомните, воспитатель – не доктор Айболит, не возлагайте на него дополнительные обязательства по оказанию медицинской помощи. Промыть носы детворе, полоскать горло, следить за кашлем не входит в обязанности работников детсада. При этом другие родители могут обратиться с требованиями не допускать нездорового ребенка в группу. 

# Дети # Здоровье # Ирина Бладыко # Светлана Фиясь # Мария Кронда # Фотофакт # Детское здоровье

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