Что исключить из рациона? Продукты, которые нарушают работу сердца

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» на СТВ – Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска. Она рассказала про продукты, которые стоит исключить из своего рациона.
Илона Волынец, ведущая:
Расскажите про питание. Что вообще желательно не употреблять?
Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:
Если это касается сердечно-сосудистой системы, то мы всегда рекомендуем ограничивать жиры животного происхождения. И, если мы говорим о жирах, отдавать предпочтению рыбьему жиру, рыбе, рыбным продуктам. То есть, мы ограничиваем мясные продукты (жирное мясо) и вводим в свой рацион рыбные продукты. Однозначно, и это все знают, что в нашем рационе должны быть овощи, фрукты. Вообще, рацион должен быть полноценным. Мы должны питаться разнообразно для того, чтобы получать максимальное количество витаминов и минералов. А ограничивать – какие-то тяжелые продукты, жирное, жареное. Ограничивать нужно соль, если пациент уже страдает каким-то сердечным заболеванием.
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