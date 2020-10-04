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Что исключить из рациона? Продукты, которые нарушают работу сердца

04 октября 2020 08:26
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» на СТВ  Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска. Она рассказала про продукты, которые стоит исключить из своего рациона.

Илона Волынец, ведущая:
Расскажите про питание. Что вообще желательно не употреблять?

Что исключить из рациона? Продукты, которые нарушают работу сердца -1

Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:
Если это касается сердечно-сосудистой системы, то мы всегда рекомендуем ограничивать жиры животного происхождения. И, если мы говорим о жирах, отдавать предпочтению рыбьему жиру, рыбе, рыбным продуктам. То есть, мы ограничиваем мясные продукты (жирное мясо) и вводим в свой рацион рыбные продукты. Однозначно, и это все знают, что в нашем рационе должны быть овощи, фрукты. Вообще, рацион должен быть полноценным. Мы должны питаться разнообразно для того, чтобы получать максимальное количество витаминов и минералов. А ограничивать какие-то тяжелые продукты, жирное, жареное. Ограничивать нужно соль, если пациент уже страдает каким-то сердечным заболеванием.

Наиболее уязвимы – дети, пожилые и беременные. Врач рассказала, нужно ли делать прививку от гриппа и как не заболеть после неё (читать далее).

# Здоровое питание # Здоровье # Илона Волынец # Елена Иванова

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