Что исключить из рациона? Продукты, которые нарушают работу сердца

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» на СТВ – Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска. Она рассказала про продукты, которые стоит исключить из своего рациона.

Илона Волынец, ведущая:

Расскажите про питание. Что вообще желательно не употреблять?