Чем схожи вирус гриппа и коронавирус и кому противопоказана вакцинация? Всё о прививочной кампании – 2020

Новости Беларуси. Почему стоит прививаться? Ожидается ли в 2020 году прививочный бум? Кому обязательно нужны прививки? Какой их принцип действия? Сколько закуплено бюджетной вакцины? Движение антипрививочников – насколько оно актуально в нашей стране? Коронавирус. Готовность ко второй волне: ожидаема ли она? Какие важные механизмы были отработаны во время первой волны? Белорусский опыт борьбы и изучение нашими медиками этой инфекции – какие новые заключения? На все эти вопросы в программе «Неделя» на СТВ ответила Наталья Сайко, и. о. заведующего отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. «Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации? Евгений Поболовец, корреспондент СТВ:

Мы видели по опросу, что мнения разделяются: довольно много скептиков. Вопрос, который, наверное, все задают: почему в XXI веке мы каждый год вынуждены делать вакцину от гриппа или от другого какого-то вируса? Иммунитет после введения вакцины действует 9-12 месяцев. Поэтому необходимо повторять прививку против гриппа

Наталья Сайко, и. о. заведующего отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Во-первых, вирус гриппа ежегодно мутирует, подвергается постоянной мутации. Поэтому на основании данных Всемирной организации здравоохранения (ведут наблюдения международные лаборатории и центры за свойствами вируса), ВОЗ дает рекомендации, какие в данном сезоне будут актуальны варианты вируса гриппа для стран Северного и Южного полушарий. Во-вторых, постинфекционный иммунитет после введенной вакцины действует всего лишь год – 9-12 месяцев. Поэтому существует необходимость повторять профилактическую прививку против гриппа. По итогам проведенной вакцинации в 2019 году предотвращено более 143 тысяч случаев респираторной инфекции Евгений Поболовец:

Давайте так порассуждаем: это все хорошо на словах, но люди у нас верят цифрам, скажем так. Есть ли какая-то статистика, насколько вакцинация эффективна по своей природе? Наталья Сайко:

По итогам проведенной вакцинации в 2019 году у нас предотвращено более 143 тысяч случаев респираторной инфекции, в том числе 17 тысяч осложненных форм заболевания. Евгений Поболовец:

Имеются в виду те, которые могли заболеть, но благодаря вакцине не заболели? Среди привитых заболеваемость в 14,3 раза ниже, чем заболеваемость у непривитых

Наталья Сайко:

Да. Они были вакцинированы, соответственно, было профилактически предупреждено такое количество случаев. Также существуют у нас сведения, что среди привитых лиц заболеваемость была в 14,3 раза ниже, чем заболеваемость у непривитых лиц. Евгений Поболовец:

Давайте акцент сделаем: не 14 %, а 14,3 раза. Давайте еще такую тему обозначим. Первое. Женщина в опросе сказала, что сделала прививку, но ей стало еще хуже. Она довольно тяжело выкарабкивалась потом от осложнений вируса. Вопрос такой: как вообще действует вакцина, всем ли она показана? Если есть аллергия на куриный белок, скорее всего человек будет относиться в разряд абсолютных противопоказаний Наталья Сайко:

Да, вакцинация показана всем. Есть только небольшие противопоказания: это обострение хронической формы заболевания либо острое состояние – оно является временным противопоказанием для введения профпрививки. Также есть постоянное противопоказание абсолютно, которое встречается крайне редко. Оно проявляется в виде немедленной аллергической реакции в виде отека Квинке либо анафилактического шока на введение данной вакцины, так как вирусные антигены вырабатываются, выращиваются на куриных эмбрионах. Поэтому если у человека есть аллергия на куриный белок, на куриное яйцо, значит человек, скорее всего, будет относиться в разряд абсолютных противопоказаний. Евгений Поболовец:

Как прокомментируем такую ситуацию, что могло быть причиной? Наталья Сайко:

Вирус гриппа относится в разряд респираторных инфекций. Их еще 200, этих инфекций. Возможно, пациент находился в инкубационном периоде заболевания другими инфекциями вирусными. Получается, пока выработался противогриппозный иммунитет, проявила себя другая вирусная инфекция, потому что симптомы схожи, что у гриппа, что у других респираторных инфекций. «В любом случае разрешение на проведение профилактической прививки дается своим врачом участковым» Евгений Поболовец:

Заранее выявить их, наверное, тяжело? Наталья Сайко:

Нет. Скорее всего, небольшое упущение было врача в поликлинике, где проводилась прививка. Потому что в любом случае разрешение на проведение профилактической прививки дается своим врачом участковым, территориальной организацией здравоохранения, где врач проводит медицинский осмотр пациента и опрос: как у него была реакция на введение профилактической прививки в предыдущие годы?

Нынешний сезон кампании вакцинации против гриппа будет проходить в условиях продолжающейся пандемии инфекции COVID-19. Это обуславливает повышенное, более пристальное внимание к данному мероприятию. «В 2020 году планируется привить не менее 40 % населения и 75 % населения из групп риска» В 2020 году планируется привить не менее 40 % населения и 75 % населения из групп риска. В первую очередь это детки в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети и взрослые, которые имеют хронические заболевания, иммунодефицитные состояния, дети и взрослые, которые находятся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Данные лица подлежат бесплатной вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Также в эту категорию относятся беременные, медицинские и фармацевтические работники, сотрудники служб по обеспечению безопасности государства и жизнедеятельности населения. Также мы рекомендуем вакцинировать сотрудников учреждений сферы бытового обслуживания, учреждений образования, транспортных организаций, торговли и общественного питания. Евгений Поболовец:

То есть тех, кто в контакте постоянно. «Вакцинация будет как на бесплатной основе, так и на платной» Наталья Сайко:

В этом году вакцина приобретена, как и в предыдущие годы, за счет средств республиканского и местных бюджетов, за средства бюджетов предприятий, организаций и личные средства граждан. Вакцинация будет как на бесплатной основе, так и на платной. В настоящее время уже проводится вакцинация против гриппа. Она проводится категориям граждан, которые подлежат бесплатной вакцинации. «У нас слабо развито антипрививочное общество» Евгений Поболовец:

Мы видим: в европейских странах довольно громко себя ведут активисты, которые в принципе под сомнение ставят любую вакцинацию, неважно – от гриппа, от коронавируса, еще от чего-то. Коснулась ли эта ситуация Беларуси, есть ли у нас такие активисты? Насколько серьезно это влияет на настроения остальной части белорусов?

Наталья Сайко:

Скажу одно: мы их не видим. Я считаю, что у нас слабо развито антипрививочное общество. У нас из года в год выполняются все рекомендованные показатели Всемирной организации здравоохранения по поводу охвата профилактическими прививками населения. Это не менее 95 % взрослого населения и не менее 97 % детского населения. У нас это выполняется из года в год. В 2019 году вакцинировано более 3,8 миллиона человек, то есть более 41 % А по поводу охвата прививками против гриппа скажу, что в последнее десятилетие у нас вакцинируется не менее 40 % населения. В прошлом году вакцинировано более 3,8 миллиона человек. Это составило – охват – более 41 %. «Последняя актуализация Национального календаря проводилась в 2018 году» Мы для профилактики делаем наши прививки профилактические от многих инфекционных заболеваний. У нас в разряде 18 обязательных прививок. Мы вакцинируем лица, соответственно, соответственно, мы предупреждаем множество других инфекций и осложнения от них. Евгений Поболовец:

Это 18 вирусов, от которых вакцины делаются? Наталья Сайко:

Инфекционных заболеваний. Есть Национальный календарь профилактических прививок. В разряд внесены различные инфекции. Против них из года в год проводятся профилактические прививки подлежащим категориям в определенном возрасте.

Евгений Поболовец:

Соответственно, если появится какая-то инфекция, которая будет признана опасной, появится вакцина, которая будет признана эффективной против этой инфекции, то у вас перечень из 18 увеличится? Наталья Сайко:

На основании сведений должен увеличиться. По рассмотрению, по усмотрению Министерства здравоохранения перечень расширяется. Евгений Поболовец:

Каждый год? Наталья Сайко:

Нет. Последняя актуализация Национального календаря проводилась в 2018 году. «У 25 человек из 100 вакцина против гриппа может вызвать дополнительное иммуномодулирующее действие» Евгений Поболовец:

Симптоматика гриппа, ОРВИ и коронавируса плюс-минус схожи? Наталья Сайко:

Схожи, да. Евгений Поболовец:

Прививки от гриппа каким-то образом будут улучшать состояние моего организма в противодействии коронавирусу?