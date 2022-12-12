«На платной основе мы делаем абсолютно все операции». Во сколько это обходится иностранцам?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Мы сегодня много говорим, но не представляем, как дорого обходится государству здравоохранение. Это составляет на 2022 год порядка 4,5 % ВВП. На следующий год с ростом. Нужно помнить о том, что расходы на здравоохранение растут не только у нас и будут расти.

Кирилл Казаков, СТВ:

Чтобы хотя бы приблизительно понимать себестоимость операции любой, вы просто скажите, сколько это стоит для иностранцев. Просто приблизительно понять, сколько платят иностранцы, что вы получаете бесплатно, чтобы понять хоть какой-то размер. Какие у вас операции платно делаются?