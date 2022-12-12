«На платной основе мы делаем абсолютно все операции». Во сколько это обходится иностранцам?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Мы сегодня много говорим, но не представляем, как дорого обходится государству здравоохранение. Это составляет на 2022 год порядка 4,5 % ВВП. На следующий год с ростом. Нужно помнить о том, что расходы на здравоохранение растут не только у нас и будут расти.
Кирилл Казаков, СТВ:
Чтобы хотя бы приблизительно понимать себестоимость операции любой, вы просто скажите, сколько это стоит для иностранцев. Просто приблизительно понять, сколько платят иностранцы, что вы получаете бесплатно, чтобы понять хоть какой-то размер. Какие у вас операции платно делаются?
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
На платной основе мы делаем абсолютно все операции, которые можно делать в клинике. Это хирургические, гинекологические, офтальмологические операции. Именно на офтальмологические операции приезжает большое количество зарубежных граждан, потому что наша республика, наверное, одна из немногих в мире имеет такую офтальмологическую службу. Здесь проводятся самые сложные операции. Это пересадка роговицы, замена хрусталика любыми способами. Операции действительно дорогостоящие для иностранцев.
Кирилл Казаков:
Иностранцев много?
Наталья Саевич:
В настоящее время иностранцы опять к нам поехали, потому что они не могут позволить себе сделать операции у себя по такой цене.
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