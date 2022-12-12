День в реанимации – 1000 рублей. Во сколько белорусской медицине обходится «бесплатное» лечение?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Безответственность в медицине. Гоняют по кругу – у нас такое понятие еще существует?

Юлия Авхукова, начальник главного управления контроля в бюджетно-финансовой сфере Комитета государственного контроля Беларуси:

Такое понятие еще существует. Мы недавно закончили проведение мониторинга, сравнили те анализы, которые при плановой госпитализации сдают пациенты в поликлиниках, а это надо несколько раз прийти и сдать всевозможные мелкие анализы, но при госпитализации врач все равно назначает практически то же самое. Хлопоты людей, затраты бюджета. Алена Сырова, СТВ:

А почему? Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

В нынешней ситуации поликлиники и стационары полностью практически оснащены – редкие исследования лабораторные делаются ручным способом – полуавтоматами, автоматами, стоят анализаторы, автоматические системы. Безусловно, повторять эти исследования нет никакого смысла, потому что они все проверены, аппараты проходят все внутренний и внешний контроль качества. Методика стандартизирована. Юлия Авхукова:

Когда лучше пройти анализы: до или после госпитализации?