День в реанимации – 1000 рублей. Во сколько белорусской медицине обходится «бесплатное» лечение?
Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Безответственность в медицине. Гоняют по кругу – у нас такое понятие еще существует?
Юлия Авхукова, начальник главного управления контроля в бюджетно-финансовой сфере Комитета государственного контроля Беларуси:
Такое понятие еще существует. Мы недавно закончили проведение мониторинга, сравнили те анализы, которые при плановой госпитализации сдают пациенты в поликлиниках, а это надо несколько раз прийти и сдать всевозможные мелкие анализы, но при госпитализации врач все равно назначает практически то же самое. Хлопоты людей, затраты бюджета.
Алена Сырова, СТВ:
А почему?
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В нынешней ситуации поликлиники и стационары полностью практически оснащены – редкие исследования лабораторные делаются ручным способом – полуавтоматами, автоматами, стоят анализаторы, автоматические системы. Безусловно, повторять эти исследования нет никакого смысла, потому что они все проверены, аппараты проходят все внутренний и внешний контроль качества. Методика стандартизирована.
Юлия Авхукова:
Когда лучше пройти анализы: до или после госпитализации?
Елена Кроткова:
Конечно, что можно пройти до госпитализации, нужно пройти до госпитализации, тем самым сократив пребывание в стационаре. Здесь есть ряд моментов. Первый момент – пребывание в стационаре – это достаточно дорогое удовольствие. Это самая ресурсоемкая часть затрат на здравоохранение.
Алена Сырова:
Сколько стоит?
Елена Кроткова:
Если мы возьмем в среднем по стране, то один койко-день сегодня стоит 227 рублей. Он будет зависеть от уровня. У нас разноуровневая система оказания помощи, в том числе и стационарной. На районном уровне это будет порядка 179 рублей, на республиканском – более 300 рублей. Также зависит от отделения. В реанимации один день пребывания стоит более 1 000 рублей. Это самое дорогое. Если мы говорим про амбулаторную помощь, то она в шесть раз дешевле.