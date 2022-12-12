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День в реанимации – 1000 рублей. Во сколько белорусской медицине обходится «бесплатное» лечение?

12 декабря 2022 18:09
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Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Безответственность в медицине. Гоняют по кругу – у нас такое понятие еще существует?  

День в реанимации – 1000 рублей. Во сколько белорусской медицине обходится «бесплатное» лечение?-1

Юлия Авхукова, начальник главного управления контроля в бюджетно-финансовой сфере Комитета государственного контроля Беларуси:  
Такое понятие еще существует. Мы недавно закончили проведение мониторинга, сравнили те анализы, которые при плановой госпитализации сдают пациенты в поликлиниках, а это надо несколько раз прийти и сдать всевозможные мелкие анализы, но при госпитализации врач все равно назначает практически то же самое. Хлопоты людей, затраты бюджета.  

Алена Сырова, СТВ:  
А почему?  

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:  
В нынешней ситуации поликлиники и стационары полностью практически оснащены – редкие исследования лабораторные делаются ручным способом – полуавтоматами, автоматами, стоят анализаторы, автоматические системы. Безусловно, повторять эти исследования нет никакого смысла, потому что они все проверены, аппараты проходят все внутренний и внешний контроль качества. Методика стандартизирована.  

Юлия Авхукова:  
Когда лучше пройти анализы: до или после госпитализации?  

День в реанимации – 1000 рублей. Во сколько белорусской медицине обходится «бесплатное» лечение?-4

Елена Кроткова:  
Конечно, что можно пройти до госпитализации, нужно пройти до госпитализации, тем самым сократив пребывание в стационаре. Здесь есть ряд моментов. Первый момент – пребывание в стационаре – это достаточно дорогое удовольствие. Это самая ресурсоемкая часть затрат на здравоохранение.  

Алена Сырова:  
Сколько стоит?  

Елена Кроткова:  
Если мы возьмем в среднем по стране, то один койко-день сегодня стоит 227 рублей. Он будет зависеть от уровня. У нас разноуровневая система оказания помощи, в том числе и стационарной. На районном уровне это будет порядка 179 рублей, на республиканском – более 300 рублей. Также зависит от отделения. В реанимации один день пребывания стоит более 1 000 рублей. Это самое дорогое. Если мы говорим про амбулаторную помощь, то она в шесть раз дешевле.  

День в реанимации – 1000 рублей. Во сколько белорусской медицине обходится «бесплатное» лечение?-7

Юлия Авхукова:  
Понятно. Но претензия людей такова, что он хотел бы за три дня подготовиться к госпитализации.  

Кирилл Казаков:  
Наши люди иногда очень разбалованные.  

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# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Кирилл Казаков # Юлия Авхукова # Алена Сырова # Елена Кроткова # Фотофакт

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