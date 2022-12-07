Человек не может кому-то ответить – заболит горло. Как ещё могут проявляться психосоматические расстройства?

Еще со времен Сократа психику неразрывно связывали с телом. Поэтому, конечно же, психосоматические расстройства – это расстройства внутренних органов и систем из-за неразрешенных психологических проблем.

Дарья Волынчик, семейный психолог:

Это связано с одной из самых главных психологических защит – вытеснением. То есть когда человеку легче со своими проблемами не встречаться лицом к лицу, когда ему легче об этом забыть, уйти, то эти все проблемы, конечно же, скапливаются в область бессознательного и потом выходят с помощью соматического расстройства.

Причин, которые вызывают соматические болезни, немало: нехватка положительных эмоций, разрушительные мысли, направленные на себя или других людей, изматывающее чувство вины, манипуляция надуманной болезнью и другие. Дарья Волынчик:

Иногда достаточно просто человеку развеять мифы его ипохондрические по поводу его здоровья, поговорить, уделить ему время. Если все-таки проблема носит затяжной характер, в мозге есть нейронная цепь, которая запускает постоянно одни и те же механизмы, тревожные либо какого-то соматического проявления, возможно, потребуется длительная терапия.

Очень важно чувствовать жизнь. Уметь понимать, что происходит, уметь реагировать на разные обстоятельства. Психосоматические расстройства – это всегда про подавление эмоций. Когда мы их копим долгое время в себе, они могут проявить себя различными заболеваниями. Например, нейродермитами. Если же человек не может как-то кому-то ответить, это проявится болью в горле. Дарья Волынчик:

Диагностика психосоматических расстройств всегда подразумевает, что вы обращаетесь к врачу общей практики, составляется анамнез. И здесь очень важно, чтобы была проведена полная диагностика организма. Дополняются консультациями других специалистов.