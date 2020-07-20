«Мы продолжали оперировать». О работе в условиях коронавируса рассказывает Олег Руммо

Новости Беларуси. Неврология, кардиология, онкология, трансплантология. Всего Республиканских научно-практических центров в Беларуси 16.
15 из них – в столице и Минском районе, один – в Гомеле.
Новости Беларуси. Неврология, кардиология, онкология, трансплантология. Всего Республиканских научно-практических центров в Беларуси 16.
15 из них – в столице и Минском районе, один – в Гомеле.
РНПЦ – это многопрофильный научный центр, где нашим врачам подвластны практически все высокотехнологичные направления современной медицины. Здесь активно ведутся научные разработки. Ежегодно белорусские специалисты участвуют в главных мировых медицинских форумах, где демонстрируют лучшие достижения. Нам действительно есть что показать и чем поделиться.
Надежда на спасение. Как работает РНПЦ трансплантации органов и тканей, и почему иностранцы стремятся сделать операцию именно в Беларуси
За 2019 год только белорусские трансплантологи спасли 528 жизней. За шесть месяцев 2020-го уже выполнено больше 260 операций по пересадке органов. Несмотря на все сложности с коронавирусом, когда многим больницам в этом году пришлось временно перепрофилироваться под инфекционные отделения, в стране нисколько не сократилась трансплантационная помощь.
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Что стало с пациентом, которому первому сделали трансплантацию в Беларуси?
Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Мы продолжали оперировать маленьких детишек, мы продолжали выполнять, казалось бы, сложно сочетаемую с COVID операцию по трансплантации легких. И если в огромной Российской Федерации на сегодняшний момент было выполнено всего лишь три операции по трансплантации легких, то в Беларуси за первые полгода 2020 года было выполнено пять подобных операций.