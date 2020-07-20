«Мы продолжали оперировать». О работе в условиях коронавируса рассказывает Олег Руммо

Новости Беларуси. Неврология, кардиология, онкология, трансплантология. Всего Республиканских научно-практических центров в Беларуси 16. 15 из них – в столице и Минском районе, один – в Гомеле.

РНПЦ – это многопрофильный научный центр, где нашим врачам подвластны практически все высокотехнологичные направления современной медицины. Здесь активно ведутся научные разработки. Ежегодно белорусские специалисты участвуют в главных мировых медицинских форумах, где демонстрируют лучшие достижения. Нам действительно есть что показать и чем поделиться. Надежда на спасение. Как работает РНПЦ трансплантации органов и тканей, и почему иностранцы стремятся сделать операцию именно в Беларуси