Симптомы отравления возникают спустя 12-24 часа. Какие грибы можно собирать без вреда?

Этот год любители тихой охоты запомнят ещё надолго: грибной сезон начался ещё в мае. Несмотря на засушливый июль, в лесах синеокой – аншлаг. Подосиновики, маслята, лисички и прочие радости для настоящих грибников. И если раньше информация о богатых на урожай местах передавались из уст в уста, то теперь продвинутые грибники идут в ногу со временем и обмениваются информацией в соцсетях. Логойский район. Огромных полян лисичек не было, попадались небольшими группами, но часто. Кроме лисичек найдены подосиновики и подберезовики, ну и новый гриб в фотоколлекцию – свинушка толстая. Поречье. Веровское. Походили часик после обеда и набрали втроем ведерко грибочков. Немножко красненьких, немножко беленьких, немножко желтеньких. Осиповический район.

Казалось бы: что тут такого? Грибы и грибы, можно и не распускать хвост. Да только хвалятся любители тихой охоты приобретенными трофеями не в сентябре и даже не в августе – в июле! Некоторые успели уже не только на супчик собрать, а и заготовки сделать. Однако специалисты предостерегают: если раньше лесные дары можно было собирать хоть до самых заморозков, то сейчас грибной цикл непредсказуем. Сергей Бельский, лесничий Пуховичского лесничества Пуховичского лесхоза:

Сбор грибов планируется от погодных условий. Если благоприятные погодные условия, значит будем собирать и до поздней осени. На активный рост грибов влияют влага, – если засуха, то грибы расти не будут – тепло. И грибы растут.

Если вы решили выбраться на тихую охоту и не хотите уйти с пустой корзинкой, самое время вспомнить народную мудрость, которая наверняка не оставит вас без улова. Например, считается, что если в лесу появились лисички, то через несколько недель полным ходом начнут расти белые грибы, а ещё через неделю на этом же месте – подберёзовики. За маслятами советуют идти только в хвойные леса.

Сергей Бельский:

Окончательно ещё не решено, как правильно их собирать. Либо подрезать их ножом, либо аккуратно выкручивать. Как говорят некоторые учёные, когда мы обрезаем, этот корешок, который остаётся в грибнице, он загнивает, через него попадают микробы в саму грибницу, происходит заражение. Если аккуратно выкрутить, мы разрываем сотни волос, от которых идёт сам рост гриба, и тем самым они потом стягиваются. И в этом месте через некоторое время опять может вырасти гриб. Поэтому рекомендуют выкручивать.

Специалисты также советуют перед походом в лес тщательно изучить грибную карту и запомнить, как выглядит каждый вид. И это неспроста. За прошлый год в Беларуси было зафиксировано 35 случаев тяжелого отравления грибами, среди этих случаев есть летальные исходы. Гриб-двойник, бледная поганка, мухомор – основные виновники экстренных госпитализаций. Андрей Богдан, главный токсиколог города Минска:

Симптомы возникают не сразу, а спустя 12-24 часа. Отсроченный период возникновения симптомов, который сопровождается неукротимой рвотой, неукротимой диареей, потом присоединяется нарушение со стороны печени.