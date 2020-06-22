Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года

Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: Сегодня клиника обеспечена абсолютно всем необходимым для того, чтобы оказывать помощь этим пациентам. Более того, существует запас всех необходимых расходных материалов.

Проблема лишь состоит в том, что наши потребности в связи с этой эпидемией возросли в разы. Мы недавно посчитали, что за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно такая огромная клиника, как наша, с огромным числом операционных тратит за три года. Естественно, любая помощь, любое пополнение наших запасов и наших ресурсов нам только приносит пользу.