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Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года

22 июня 2020 14:57
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Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года-1

Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Сегодня клиника обеспечена абсолютно всем необходимым для того, чтобы оказывать помощь этим пациентам. Более того, существует запас всех необходимых расходных материалов.

Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года-4

Проблема лишь состоит в том, что наши потребности в связи с этой эпидемией возросли в разы. Мы недавно посчитали, что за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно такая огромная клиника, как наша, с огромным числом операционных тратит за три года. Естественно, любая помощь, любое пополнение наших запасов и наших ресурсов нам только приносит пользу.

# Коронавирус # общество # Олег Руммо # Фотофакт

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