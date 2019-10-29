Надежда на спасение. Как работает РНПЦ трансплантации органов и тканей, и почему иностранцы стремятся сделать операцию именно в Беларуси

Для пациентов пересадка органа – не только последняя соломинка, а единственный шанс выжить. К счастью, сегодня не просто шанс, а реальная возможность. За последние годы отечественная трансплантология настолько шагнула вперед, что врачи из бывшего СССР называют это не иначе как «белорусское чудо». О работе РНПЦ органов и тканей рассказали в документальном цикле «Я шагаю по стране».

Точкой отчета стала ночь с 2 на 3 апреля 2008 года. Именно тогда наши медики провели первую в истории республики операцию по пересадке печени. Этот прорыв позже сравнят с запуском спутника, ведь хирургам удалось не только спасти одну жизнь, но и подарить надежду на исцеление тысячам белорусов. Было решено внедрять в практику пусть и очень дорогие, но такие нужные технологии.

Республиканский центр трансплантации органов и тканей построили всего за три года и оснастили по последнему слову техники. Во всем мире именно трансплантология считается индикатором развитости здравоохранения. Cегодня в Беларуси освоены все виды органных трансплантаций. Это операции по пересадке печени, почек, легких, сердца, поджелудочной железы, а также комплексы пересадок. Наши трансплантологи часто берутся даже за то, с чем не смогли справиться врачи в известных клиниках мира.