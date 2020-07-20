Александр Мрочек: в Беларуси сегодня один из самых таких хороших законов по трансплантации, основа которого – презумпция согласия

Новости Беларуси. Уровень белорусских трансплантологов, без преувеличения, один из самых высоких в мире. На сложнейшие операции к нам едут из-за рубежа – это один из важных показателей доверия.
Новости Беларуси. Уровень белорусских трансплантологов, без преувеличения, один из самых высоких в мире. На сложнейшие операции к нам едут из-за рубежа – это один из важных показателей доверия.
Хирургия сердца, сосудов, диагностика и лечение сердечной недостаточности. Сложнейшие операции в центре исчисляются тысячами. Здесь проводят и сочетанные пересадки – одновременно меняют сердце и легкие.
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Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология»:
Чем больше мы эту операцию совершаем, тем, естественно, у нас есть уже свое видение проблемы. Мы можем поделиться этим видением с нашими коллегами за рубежом. Кстати говоря, Беларусь где-то примерно занимает 9-10-е место в мировом рейтинге по количеству трансплантаций на миллион населения. Поэтому мы передовые в этом плане.
Врачи считают, что в Беларуси на сегодняшний день один из самых таких хороших законов, касающийся закона о трансплантации, основа которого – это презумпция согласия. Это значит, что без согласия гражданина Республики Беларусь, если он при жизни не дал какое-то письменное заявление о том, что в случае его смерти неожиданной не могут быть органы использованы в качестве донорских, то тогда мы имеем право забрать эти органы для того, чтобы спасти жизнь другого пациента.