Александр Мрочек: в Беларуси сегодня один из самых таких хороших законов по трансплантации, основа которого – презумпция согласия

Новости Беларуси. Уровень белорусских трансплантологов, без преувеличения, один из самых высоких в мире. На сложнейшие операции к нам едут из-за рубежа – это один из важных показателей доверия.

Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология»:

Чем больше мы эту операцию совершаем, тем, естественно, у нас есть уже свое видение проблемы. Мы можем поделиться этим видением с нашими коллегами за рубежом. Кстати говоря, Беларусь где-то примерно занимает 9-10-е место в мировом рейтинге по количеству трансплантаций на миллион населения. Поэтому мы передовые в этом плане.