Что стало с пациентом, которому первому сделали трансплантацию в Беларуси?

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Конечно, это, в общем-то, для новейшей белорусской истории, наверное, самое знаковое место, потому что самое сложное из всех существующих на сегодня оперативных вмешательств – оперативное вмешательство по трансплантации печени было проведено здесь, на том самом месте, где мы сейчас с Вами стоим и разговариваем.

Вадим Щеглов:

Как сложилась судьба этого пациента?

Олег Руммо:

Вы знаете, судьба этого пациента сложилась достаточно хорошо, если можно так сказать. Потому что первое время после операции он очень хорошо себя чувствовал, прожил 10 лет после операции. Но потом возникли осложнения, которые не были связаны с трансплантацией, печёночным трансплантантом. У него возникли проблемы с сердцем. И, к сожалению, его сейчас нет вместе с нами, спустя 11 лет после операции. Но суть же тогда была не в этом. Было главное: мы не искали лёгких пациентов, мы не искали тех пациентов, которые обязательно должны жить. Мы искали тех пациентов, которые без этой операции жить не смогут. И то, что мы имели 10-летнюю выживаемость этого пациента – это уже большое дело. Потому что тот, кто может жить месяц-два, получил гандикап в 10 лет жизни и смог его использовать для собственной реализации. К слову, если уж мы затронули этот разговор, то я могу сказать, что из первых десяти пациентов, которых мы оперировали уже больше 10 лет назад, на сегодняшний день семь живы.