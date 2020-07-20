Привычка заедать стресс. Как работает психосоматика

Мы то, о чем мы думаем. Научно доказано: каждая наша эмоция материализуется в теле. Кристину долго беспокоили «дела сердечные». Кристина Ларина:

После длительного стресса стала замечать, что у меня появляется тяжесть в груди. И после похода к врачу, сдачи анализов – таких как УЗИ и кардиограмма – результаты показали, что у меня ничего нет. После я обратилась к психологу, и это помогло.

Диагноз: психосоматика. Лечение: терапия как бальзам для души. Марина Прохорова, психолог:

Существует такая известная международная классификация заболеваний, куда включено как минимум 10 заболеваний. Тело – адвокат нашей души. Именно оно отвечает за наши мысли. Любое физиологическое изменение организма зависит от жизненного контекста человека, от ситуации, в которой он находится, как он реагирует на те или иные события. Марина Прохорова, психолог:

Из наиболее частых обращений – существует расстройство пищевого поведения в сторону булимии или анорексии. Люди страдают лишним весом почему? Потому что тенденция заедать стресс самая простая и очевидная.

Любая непрожитая, подавленная эмоция спустя время даст о себе знать. Так работает язык тела. В зависимости от того, какие это эмоции, поражается тот или иной орган. Симптом – он всегда глубоко символичен: головная боль, мигрени те же, сердце болит. Страх чаще всего локализуется в почках. Желудочно-кишечный тракт поражается, когда человек испытывает страх перед началом чего-то нового, либо не может усвоить какую-то новую информацию, не может адаптироваться к новой ситуации. Нескончаемые походы по врачам рано или поздно приводят к кабинету психолога. Екатерина Гусар, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «39-ая городская клиническая поликлиника»:

Пациенту необходимо обратиться к врачу-специалисту для проведения дополнительного обследования с целью исключения органической причины возникновения данных жалоб. В большинстве случаев после проведения дообследования по результатам обследования органическая патология не подтверждается, и пациент направляется на консультацию к врачу-психотерапевту.