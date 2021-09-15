«Попью траву и заговорю воду». Врач о вреде народных средств при лечении онкологии

Ольга Коршун, ведущая: Еще один миф про нетрадиционные методы лечения. Попью травы, съем гриб «веселку», но это самые безобидные способы, потому что некоторые люди готовы глотать насекомых, чтобы будто бы излечиться, пить солярку, как это раньше было.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

На мой взгляд, это очень большой вред. Во-первых, люди в ряде случаев затягивают момент до начала лечения, которое действительно могло бы помочь. Я сталкивался с такими ситуациями, когда люди, веря в то, что это поможет, вообще отказывались от лечения и доводили себя до ситуации, когда процесс уже был неизлечим. А начинали с того, что этому человеку можно было помочь. И самое печальное, что человек не вылечит рак, но может умереть от чего-то другого. У нас бывали такие ситуации, когда человек попадал в реанимацию, мы вообще не могли понять, что произошло. И это были случаи, когда приходили добрые родственники и говорили: народные средства, яды, какая-то трава, полынь, лошадей чем-то лечат – дали человеку попить этого дела. Могла наступить почечная недостаточность. Человек не умирал, но мы сражались за его жизнь уже не по поводу онкологии, а по поводу осложнений.

Ольга Коршун:

А у вас есть список, что любят больше всего применять люди из нестандартного?