«У меня и дедушка был врачом». Молодая специалистка о выборе профессии

Новости Беларуси. Прообраз сельского фельдшера на белорусских землях. Как работали земские врачи, и где сейчас находится лучший фельдшерско-акушерский пункт в стране? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. «Горячая» пора на передвижном ФАПе – медосмотры. По определенному графику к фельдшеру присоединяется лаборант. И тут горожане обзавидуются – заветную справку можно сделать без очередей и беготни по кабинетам, стоит только посетить мобильный комплекс. ЭКГ, анализы, гинекологический осмотр. И не забываем, что фельдшер один и за терапевта, и за хирурга, и за окулиста, так что все на месте. Оперативность, впрочем, в этой работе важна во всем. Особенно при принятии решений, рассуждает молодой медик.

Дарья Курлович, заведующая передвижным фельдшерско-акушерским пунктом Копыльской ЦРБ:

То есть если ты какую-то определенную минуту помедлишь, то уже ничего не исправишь. Я бы сказала, тут надо схватывать все на лету. Внутри есть даже гинекологический кабинет. Как работается медикам на передвижном ФАПе? В этом смысле фельдшерская работа дает колоссальный опыт.

Дарья Курлович:

Если бабушка в возрасте придет и попросит кардиограмму сделать, то я сделаю ей кардиограмму и расшифрую ее, а если она в последующем хочет, чтобы ее окончательно расшифровали, я ее передаю врачу. Тогда уже после этого бабушке перезваниваю и говорю, что там по кардиограмме. Если честно, столько проработав, уже все, наверное, никуда не уйду, уже привыкла. Я считаю, что это моя работа.

Дарья мечтает в будущем повысить квалификацию, поступить в университет. Но на ФАПе хотела бы остаться. Здесь чувствует себя нужной людям. Ведь это работа ее мечты.