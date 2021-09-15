Нельзя рожать, запрещены массажи и ни в коем случае не стоит загорать! Врач о мифах онкологии

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Ольга Коршун, ведущая:

Еще один миф, который связан с онкологическим заболеванием, – то, что многое, даже если ты излечен, нельзя. Например, нельзя беременеть, иметь детей, кормить грудью, нельзя загорать, ездить на юг, бани, сауны, массажи – все это запрещено. На этот счет есть разные точки зрения. Какой вы придерживаетесь? Что можно, а что нельзя?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Наверное, все можно, но не все полезно – библейская истина. В плане загорать – это вообще не очень хорошо всем. Понятно, что солнце нам надо, но лежать и жариться – это не очень хорошо, действительно может влиять на развитие каких-то онкологических заболеваний на коже. Но нахождение на солнце, присутствие в бане и массаж никак не могут повлиять на онкологический процесс, если человек в принципе излечен. Раньше физиотерапия была строго запрещена. Если стоял тайный значок «онкология» в амбулаторной карточке, то он к физиотерапевту мог даже не заходить. Сейчас абсолютно пересмотрены все эти моменты. Можно рекомендовать здоровый образ жизни и исходя из этого уже заниматься спортом, конечно же, можно и беременеть. Это в каждом случае индивидуально, я не могу тотально всем говорить. Но таких жестких запретов – запрись в квартире и сиди, никуда не выходи, пей молоко – это неправильно. Я добрый доктор, разрешаю. Ольга Коршун:

Мне кажется, сегодня медицина стала более лояльна к пациенту, настроена на то, чтобы пациент вел максимально нормальный образ жизни.