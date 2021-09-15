Нельзя рожать, запрещены массажи и ни в коем случае не стоит загорать! Врач о мифах онкологии
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.
Ольга Коршун, ведущая:
Еще один миф, который связан с онкологическим заболеванием, – то, что многое, даже если ты излечен, нельзя. Например, нельзя беременеть, иметь детей, кормить грудью, нельзя загорать, ездить на юг, бани, сауны, массажи – все это запрещено. На этот счет есть разные точки зрения. Какой вы придерживаетесь? Что можно, а что нельзя?
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Наверное, все можно, но не все полезно – библейская истина. В плане загорать – это вообще не очень хорошо всем. Понятно, что солнце нам надо, но лежать и жариться – это не очень хорошо, действительно может влиять на развитие каких-то онкологических заболеваний на коже. Но нахождение на солнце, присутствие в бане и массаж никак не могут повлиять на онкологический процесс, если человек в принципе излечен. Раньше физиотерапия была строго запрещена. Если стоял тайный значок «онкология» в амбулаторной карточке, то он к физиотерапевту мог даже не заходить. Сейчас абсолютно пересмотрены все эти моменты. Можно рекомендовать здоровый образ жизни и исходя из этого уже заниматься спортом, конечно же, можно и беременеть. Это в каждом случае индивидуально, я не могу тотально всем говорить. Но таких жестких запретов – запрись в квартире и сиди, никуда не выходи, пей молоко – это неправильно. Я добрый доктор, разрешаю.
Ольга Коршун:
Мне кажется, сегодня медицина стала более лояльна к пациенту, настроена на то, чтобы пациент вел максимально нормальный образ жизни.
Сергей Поляков:
Никто же не отрицал и психологическое влияние на развитие болезней. Можно себя загнать.
Ольга Коршун:
Кстати, еще один распространенный миф – все болезни от нервов. Онкологию мы ставим в этот же ряд?
Сергей Поляков:
Наверное, нет, хотя довольно часто приходится слышать, когда люди приходят и говорят: у меня был такой сильный стресс, трагедия или еще что-то, думаю, после этого у меня все и возникло. Я думаю, что стресс, скорее всего, привел к тому, что человек обратил на себя внимание и прислушался. Стресс вообще нехорошо. Наверное, какое-то истощение организма может привести к сбою и быть триггером к чему-то. Тут и полностью отрицать нельзя, но и стопроцентно говорить, что онкология может возникнуть из-за стресса… Сколько людей живет в стрессе, и, слава богу, они здоровы, у них нет никакой онкологии.
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