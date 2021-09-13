Прямой эфир

Если кто-то из родственников болел раком, это значит, что и Вы заболеете?

13 сентября 2021 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.

Ольга Коршун, ведущая:
Если кто-то из твоих близких болел раком, возможно, и не один, это значит, что ты тоже заболеешь?

Если кто-то из родственников болел раком, это значит, что и Вы заболеете?-1

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Нет. Это не значит, что ты тоже заболеешь. Все зависит от той опухоли, которая была. Даже если есть генетические поломки, которые могут приводить к так называемым наследственным ракам, они существуют. Например, можно говорить, что при определенных генетических поломках рак молочной железы наследственный. Но даже в этом случае это не говорит о том, что у этого человека 100  % будет рак.

Рак молодеет? Рак = приговор? Врач о самых распространенных мифах об онкологии – подробнее здесь

# Медицина # Здоровье # Сергей Поляков # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
И холода нам будут нипочём. Топ-5 советов, как избежать простуды
11 сентября 2021 11:06

И холода нам будут нипочём. Топ-5 советов, как избежать простуды

«Социальный посыл – это в основе философии Беларусбанка». Какой подарок скорой помощи сделала организация?
10 сентября 2021 18:11

«Социальный посыл – это в основе философии Беларусбанка». Какой подарок скорой помощи сделала организация?

Шум в ушах может быть серьёзным заболеванием. Рассказываем, как избавиться от этой проблемы
07 сентября 2021 08:36

Шум в ушах может быть серьёзным заболеванием. Рассказываем, как избавиться от этой проблемы