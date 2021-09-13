Если кто-то из родственников болел раком, это значит, что и Вы заболеете?

Ольга Коршун, ведущая: Если кто-то из твоих близких болел раком, возможно, и не один, это значит, что ты тоже заболеешь?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Нет. Это не значит, что ты тоже заболеешь. Все зависит от той опухоли, которая была. Даже если есть генетические поломки, которые могут приводить к так называемым наследственным ракам, они существуют. Например, можно говорить, что при определенных генетических поломках рак молочной железы наследственный. Но даже в этом случае это не говорит о том, что у этого человека 100 % будет рак.