Как уменьшить количество нитратов в овощах: 4 простых способа

Сочные ягоды, хрустящие огурцы, свежий салат – летом хочется всего и побольше. Витамины – вот они, вокруг, в самом лучшем виде.

В большинстве ягод накопление нитратов происходит в меньшей степени, чем в овощах, поэтому их достаточно хорошенько промыть.

И, напоследок, ещё один совет. Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Лучше покупать овощи на больших рынках и в супермаркетах. Потому что здесь будет гарантирована проверка этих овощей.