Как уменьшить количество нитратов в овощах: 4 простых способа

Сочные ягоды, хрустящие огурцы, свежий салат – летом хочется всего и побольше.
Витамины – вот они, вокруг, в самом лучшем виде.
Сочные ягоды, хрустящие огурцы, свежий салат – летом хочется всего и побольше.
Витамины – вот они, вокруг, в самом лучшем виде.
Но со всех сторон нам твердят о том, что магазинные овощи полны нитратов – мы решили в этом разобраться.
В каких овощах меньше нитратов?
Как уменьшить количество нитратов в овощах? Поможет соль
«Маринование – до 30%»: какие способы обработки овощей лучше снижают количество нитратов
Как подсолнечным маслом и лимоном снизить количество нитратов в овощах
Любители ягод могут наслаждаться сезонным деликатесом без страха.
В большинстве ягод накопление нитратов происходит в меньшей степени, чем в овощах, поэтому их достаточно хорошенько промыть.
И, напоследок, ещё один совет.
Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
Лучше покупать овощи на больших рынках и в супермаркетах.
Потому что здесь будет гарантирована проверка этих овощей.
У бабушек – мы не знаем, каким способом выращивала бабушка эти овощи, какие удобрения она использовала, в каких условиях, вообще, выращивались эти овощи. Поэтому предпочтение стоит отдавать большим рынкам и супермаркетам.