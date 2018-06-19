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«Маринование – до 30%»: какие способы обработки овощей лучше снижают количество нитратов

19 июня 2018 16:05
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Эффективный способ уменьшить количество нитратов – это, как ни странно, обычная термическая обработка.

«Маринование – до 30%»: какие способы обработки овощей лучше снижают количество нитратов-1

Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
Варка картофеля, варка других овощей снижает количество нитратов до 80%.

Квашение капусты снижает количество нитратов до 60%.

Маринование – до 30%. Но, если овощи маринуются, соответственно, воду, если мы точно знаем, что там – повышенное количество нитратов, лучше не использовать в питании, а использовать просто сами овощи.

Как уменьшить количество нитратов в овощах: 4 простых способа

# Еда # Здоровье # Олеся Сидукова

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