«Маринование – до 30%»: какие способы обработки овощей лучше снижают количество нитратов

Эффективный способ уменьшить количество нитратов – это, как ни странно, обычная термическая обработка.
Эффективный способ уменьшить количество нитратов – это, как ни странно, обычная термическая обработка.
Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
Варка картофеля, варка других овощей снижает количество нитратов до 80%.
Квашение капусты снижает количество нитратов до 60%.
Маринование – до 30%. Но, если овощи маринуются, соответственно, воду, если мы точно знаем, что там – повышенное количество нитратов, лучше не использовать в питании, а использовать просто сами овощи.
Как уменьшить количество нитратов в овощах: 4 простых способа