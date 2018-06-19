Блоки, как квартиры: общежитие для медиков откроют в Минске в сентябре 2018 года

Новости Беларуси. В Минске всегда было непросто решить квартирный вопрос медикам. Какую помощь оказывают власти города, рассказал в программе «Большой город» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

В Минске изменится стоимость проживания в общежитиях: рассчитывать сумму будут по-новому

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Планируем ко Дню Минска в сентябре текущего года сделать еще один подарок для медицинских работников.

Это открытие очередного общежития на улице Выготского,

куда будут заселены 124 блока 1-2 комнатных, как квартиры.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»