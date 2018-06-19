Белорусские хирурги впервые провели операцию больному раком по французской методике

Новости Беларуси. Речь идёт об особом виде лапароскопии. Этой ультразвуковой, малоинвазивной технологией пользуются во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, конечно же, в Беларуси. Однако каждый специалист использует её по-своему. Так, собственный метод продемонстрировал профессор из Франции. Ив Панис вместе с коллегами из РНПЦ онкологии прооперировал пациента с опухолью кишечника. Причем из операционной велась видеотрансляция для специалистов центра.

Ив Панис, профессор колоректальной хирургии (Франция):

Операция прошла хорошо. Я делал ее точно так же, как буквально вчера в Париже. Мне активно помогали белорусские хирурги. Отмечу, что здесь прекрасный операционный блок. Он оснащён даже лучше французских. Надеюсь, что со временем ситуация у нас выровняется в этом плане.

Геннадий Колядич, заведующий отделением ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова»:

Его мастер-класс, его техника хирургических вмешательств для нас будет дополнительным стимулом к дальнейшему развитию этих технологий в хирургическом лечении пациентов с колоректальным раком.