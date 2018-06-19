Как уменьшить количество нитратов в овощах? Поможет соль

Кочерыжка у капусты, верхняя часть кабачка, которая прилегает к плодоножке – это те места, где нитраты могут накапливаться.

У редьки и свёклы нитратов больше, ближе к корешкам и в верхней части растения.

Зная это, несложно уменьшить содержание нитратов в готовом блюде.

Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Во-первых, это – тщательное мытьё овощей, срезание тех частей растений, где будет содержаться максимальное количество нитратов. То есть, у капусты мы удаляем кочерыжку, у огурцов мы удаляем верхнюю часть и хвостик. То же касается редиса и свёклы. Следующий момент: для того, чтобы уменьшить количество нитратов, можно их замачивать. Можно замачивать как в простой холодной воде – на час, а также, особенно для картофеля – хорошо замачивать в однопроцентном растворе соли в течение одного часа.