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«Снизилась общая заболеваемость»: активный образ жизни минчан повлиял на статистику

19 июня 2018 10:02
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Новости Беларуси. Что говорит статистика? Заметить не сложно, что минчане стали тщательнее заниматься здоровым образом жизни. Сказалось ли это уровне и продолжительности жизни людей, рассказал в программе «Большой город» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
По данным статистики за 2017 год по сравнению с прошлым на 1,4% снизилась общая заболеваемость.

Это говорит о том, что у нас снижается  количество хронической, накопленной патологии у населения,

о хорошей профилактической работе медицинских работников, о том, что население действительно становится активным и ведет здоровый образ жизни.

Это положительная тенденция, которую, я думаю, что отмечают все.

Что касается средней продолжительности жизни, в Минске, по сравнению с республикой, она выше. И для населения за 2017 год составляет 76,8 лет.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»

# Медицина # Здоровье # Сергей Малышко

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