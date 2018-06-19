Прямой эфир

В каких овощах меньше нитратов?

19 июня 2018 16:04
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Нитраты, конечно – зло. Поэтому стоит помнить несколько важных правил. Во-первых, овощи, выращенные на свету, содержат меньше нитратов, чем те, которые росли в тени.

Ранние овощи содержат больше нитратов, чем собранные ближе к осени.

В каких овощах меньше нитратов?-1

А, значит, всякий фрукт или овощ лучше всего употреблять в сезон. И ещё – некоторые овощи накапливают больше нитратов, чем их собратья по огороду.

Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
Следует помнить, что содержание нитратов зависит от вида овощей. И капуста, листовые овощи будут содержать гораздо больше нитратов, чем, допустим, лук.

Как уменьшить количество нитратов в овощах: 4 простых способа

# Еда # Здоровье # Олеся Сидукова

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