Как подсолнечным маслом и лимоном снизить количество нитратов в овощах

Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Если мы готовим салаты из свежих овощей, очень хорошо использовать такую заправку, которая будет содержать оливковое или подсолнечное масло, и также сок лимона. Витамин Е, витамин С и кислая среда лимона способствуют снижению количества нитратов в уже готовом салате.