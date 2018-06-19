Прямой эфир

Как подсолнечным маслом и лимоном снизить количество нитратов в овощах

19 июня 2018 16:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Предпочитаете хрустящие салаты – ешьте на здоровье. Правильная заправка поможет минимизировать риск поступления нитратов в организм.

Как подсолнечным маслом и лимоном снизить количество нитратов в овощах-1

Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
Если мы готовим салаты из свежих овощей, очень хорошо использовать такую заправку, которая будет содержать оливковое или подсолнечное масло, и также сок лимона. Витамин Е, витамин С и кислая среда лимона способствуют снижению количества нитратов в уже готовом салате.

Как уменьшить количество нитратов в овощах: 4 простых способа

# Еда # Здоровье # Олеся Сидукова

Другие новости рубрики

Все новости
«Маринование – до 30%»: какие способы обработки овощей лучше снижают количество нитратов
19 июня 2018 16:05

«Маринование – до 30%»: какие способы обработки овощей лучше снижают количество нитратов

Как уменьшить количество нитратов в овощах? Поможет соль
19 июня 2018 16:04

Как уменьшить количество нитратов в овощах? Поможет соль

В каких овощах меньше нитратов?
19 июня 2018 16:04

В каких овощах меньше нитратов?