Донор плазмы крови: «Мне не сложно, а кому-то, может, это и поможет»

Новости Беларуси. Белорусы, победившие болезнь, готовы помогать сделать то же самое тем, кто до сих пор на больничной койке. В крови перенесших болезнь содержатся антитела, способные облегчить течение заболевания в тяжелых случаях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, корреспондент:

На сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны более 6,5 тысяч человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Потенциально каждый из них мог бы оказать помощь тем, кому сегодня она нужна как воздух. Однако далеко не каждый сможет стать донором плазмы с антителами. Для этого нужно быть абсолютно здоровым человеком во всех отношениях.

Стандартные требования для всех доноров крови: возраст – от 18 до 60 лет, вес не менее 50 килограммов, отсутствие хронических заболеваний, и, конечно же наличие в крови тех самых антител. Житель Гомеля о том, как переболел коронавирусом: «Сильнейший приступ кашля, жена вызвала скорую» Сдавать кровь можно спустя 15 дней после полного выздоровления. Всем этим критериям соответствует Андрей. Он стал первым в Гомеле донором плазмы для больных коронавирусом.

Андрей, донор плазмы:

У меня выявили антитела, поэтому я решил, что могу помочь людям или одному человеку с тяжелой формой болезни, который, возможно, даже лежит на искусственной вентиляции. Потому что мне не сложно, а кому-то, может, это и поможет.