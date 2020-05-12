Что такое симуляционный центр в Витебском медуниверситете и зачем он нужен?

Новости Беларуси. В обычное время учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения ВГМУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В обычное время учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения ВГМУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы
Сейчас – дополнительное отделение Витебской областной больницы.
Виктор Редненко, начальник учебного центра практической подготовки Витебского государственного медицинского университета:
Приобретая навыки в симуляционном центре, приходя в клинику, студент безбоязненно подойдет к пациенту, и уже владея этим навыком без вреда для пациента выполнит данную процедуру. Это и показал пример наших студентов, которые работают сейчас в отделении средним медицинским персоналом. Они умеют делать все. И проводить инъекции, инфузии, ставить внутривенные катетеры.
Создание и развитие симуляционных центров при медицинских вузах страны – проект общенациональный и даже международный.
Анастасия Бут, корреспондент:
Финансируется он Европейским банком реконструкции и развития. Например, витебский – один из самых больших в Беларуси – на модернизацию и закупку оборудования получит более 12 миллионов белорусских рублей. По сути, сегодня здесь должны работать строители. Но время диктует свои условия.