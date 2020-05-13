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Быть осторожнее с антисептиками и почаще гулять на свежем воздухе. Как беременным уберечь себя от коронавируса

13 мая 2020 08:29
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Анастасия Макеева, корреспондент:
От COVID-19 не застрахован никто. В группе риска – беременные, особенно срок которых превышает 24 недели. Как уберечь себя и что делать, если вы заразились, разберемся вместе с экспертами.

Быть осторожнее с антисептиками и почаще гулять на свежем воздухе. Как беременным уберечь себя от коронавируса-1

Ограничить контакты, держать дистанцию, носить маску. Рекомендации для дам в интересном положении те же. Но нужно быть осторожнее с антисептиками и почаще гулять на свежем воздухе. В период пандемии лучше обзавестись личной посудой и полотенцем. Это здоровье мамы и малыша. Ограничьте посещение женских консультаций и держите связь со своим врачом.

Людмила Кеда, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Не рекомендуется приходить и записывать КТГ плода. Если у нее хорошее самочувствие, ребенок шевелится хорошо, она может не беспокоиться. Если же она отмечает ослабление шевеления или же бурное шевеление плода, в этой ситуации в обязательном порядке она должна об этом сообщить лечащему врачу.

Быть осторожнее с антисептиками и почаще гулять на свежем воздухе. Как беременным уберечь себя от коронавируса-4

А вот отказываться от пренатальных скринингов не стоит. Они помогут вовремя выявить аномалии и хромосомные заболевания плода. Сеанс определите с врачом, чтобы избежать столпотворения. Подготовиться к родам и получить ответы на все вопросы будущие мамы могут через онлайн-школы. Главное, сбалансированное питание, упор на овощи, фрукты и спокойствие.

Быть осторожнее с антисептиками и почаще гулять на свежем воздухе. Как беременным уберечь себя от коронавируса-7

Надежда Цыркун, психолог:
Можно себя спросить: какую маму хочет этот ребенок, какую маму я ему подарю. Я хочу подарить ему маму паникующую, нервную, капризную, кричащую, плачущую, забитую, глупую или хочу подарить ему маму уверенную, спокойную, на которую можно всегда положиться, – вот такая мама и нужна малышу или малышке, которая родится. Мама, которая скажет ребенку: «Это мир, который сложен, неизвестен, в котором всегда будет стресс, но которому можно доверять, потому что ты умный человек».

Быть осторожнее с антисептиками и почаще гулять на свежем воздухе. Как беременным уберечь себя от коронавируса-10

Если же случилось так, что тест на коронавирус дал положительный результат, не паникуйте. Медицинские учреждения готовы для госпитализации, лечения и родов. В Минске это 6-я клиническая больница и 6-й роддом. Во время родов постоянно пишется сердцебиение плода и определяется насыщение крови кислородом мамы.

Людмила Кеда:
В момент родов у мамы с коронавирусом ребенок не выкладывается на живот, необходимо ограничить контакт кожа к коже, а также маме в данных родах не производится отсроченное пережатие пуповины. Отсутствуют данные о возможности вертикального пути передачи коронавирусной инфекции от мамы к ребеночку.

Быть осторожнее с антисептиками и почаще гулять на свежем воздухе. Как беременным уберечь себя от коронавируса-13

К слову, показаний к кесареву нет, а вот партнерские роды под запретом. Благо, процент беременных с COVID-19 минимальный, а последствия не страшнее, чем у любой другой инфекции. Главное – берегите себя. Сейчас у вас двойная ответственность. Если хотите пропить комплекс витаминов – индивидуально согласуйте с врачом.

Надежда Цыркун:
Можно и музыку слушать, можно гулять на улице, сколько хотите, выбрать отдаленное место, где точно людей будет очень немного. Обязательно ходить, двигаться, наблюдать картины природы или искусства. Сейчас такие возможности! И прочитать хорошую книгу, и думать хорошо. Проблема многих людей сейчас, вообще, и мам в том числе, что ты относишь себя либо к потребителю, либо к созидателю, поэтому время сейчас не лучше и не хуже, чем какое-нибудь другое. А самое главное – за этим событием придет еще какое-нибудь и еще, мы всегда можем добиваться разных результатов.

Быть осторожнее с антисептиками и почаще гулять на свежем воздухе. Как беременным уберечь себя от коронавируса-16

Просто подумайте о том, что сейчас у вас самый прекрасный период в жизни. А дальше еще лучше.

# Коронавирус # Здоровье # Анастасия Макеева # Людмила Кеда # Надежда Цыркун # Фотофакт # Здоровье

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