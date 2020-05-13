Быть осторожнее с антисептиками и почаще гулять на свежем воздухе. Как беременным уберечь себя от коронавируса

Анастасия Макеева, корреспондент:

От COVID-19 не застрахован никто. В группе риска – беременные, особенно срок которых превышает 24 недели. Как уберечь себя и что делать, если вы заразились, разберемся вместе с экспертами.

Ограничить контакты, держать дистанцию, носить маску. Рекомендации для дам в интересном положении те же. Но нужно быть осторожнее с антисептиками и почаще гулять на свежем воздухе. В период пандемии лучше обзавестись личной посудой и полотенцем. Это здоровье мамы и малыша. Ограничьте посещение женских консультаций и держите связь со своим врачом. Людмила Кеда, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Не рекомендуется приходить и записывать КТГ плода. Если у нее хорошее самочувствие, ребенок шевелится хорошо, она может не беспокоиться. Если же она отмечает ослабление шевеления или же бурное шевеление плода, в этой ситуации в обязательном порядке она должна об этом сообщить лечащему врачу.

А вот отказываться от пренатальных скринингов не стоит. Они помогут вовремя выявить аномалии и хромосомные заболевания плода. Сеанс определите с врачом, чтобы избежать столпотворения. Подготовиться к родам и получить ответы на все вопросы будущие мамы могут через онлайн-школы. Главное, сбалансированное питание, упор на овощи, фрукты и спокойствие.

Надежда Цыркун, психолог:

Можно себя спросить: какую маму хочет этот ребенок, какую маму я ему подарю. Я хочу подарить ему маму паникующую, нервную, капризную, кричащую, плачущую, забитую, глупую или хочу подарить ему маму уверенную, спокойную, на которую можно всегда положиться, – вот такая мама и нужна малышу или малышке, которая родится. Мама, которая скажет ребенку: «Это мир, который сложен, неизвестен, в котором всегда будет стресс, но которому можно доверять, потому что ты умный человек».

Если же случилось так, что тест на коронавирус дал положительный результат, не паникуйте. Медицинские учреждения готовы для госпитализации, лечения и родов. В Минске это 6-я клиническая больница и 6-й роддом. Во время родов постоянно пишется сердцебиение плода и определяется насыщение крови кислородом мамы. Людмила Кеда:

В момент родов у мамы с коронавирусом ребенок не выкладывается на живот, необходимо ограничить контакт кожа к коже, а также маме в данных родах не производится отсроченное пережатие пуповины. Отсутствуют данные о возможности вертикального пути передачи коронавирусной инфекции от мамы к ребеночку.

К слову, показаний к кесареву нет, а вот партнерские роды под запретом. Благо, процент беременных с COVID-19 минимальный, а последствия не страшнее, чем у любой другой инфекции. Главное – берегите себя. Сейчас у вас двойная ответственность. Если хотите пропить комплекс витаминов – индивидуально согласуйте с врачом. Надежда Цыркун:

Можно и музыку слушать, можно гулять на улице, сколько хотите, выбрать отдаленное место, где точно людей будет очень немного. Обязательно ходить, двигаться, наблюдать картины природы или искусства. Сейчас такие возможности! И прочитать хорошую книгу, и думать хорошо. Проблема многих людей сейчас, вообще, и мам в том числе, что ты относишь себя либо к потребителю, либо к созидателю, поэтому время сейчас не лучше и не хуже, чем какое-нибудь другое. А самое главное – за этим событием придет еще какое-нибудь и еще, мы всегда можем добиваться разных результатов.