Рак молодеет? Рак = приговор? Врач о самых распространённых мифах об онкологии

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Ольга Коршун, ведущая:

Хотелось бы обсудить тему мифов, связанных с раком. Возможно, мы некоторые опровергнем, некоторые подтвердим. Все чаще мы говорим: рак молодеет. Это действительно так? Все больше онкологических заболеваний выявляется у людей молодого возраста, до 40, 35 лет?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Вы абсолютно правильно формулируете – выявляется. Всегда считалось, что рак – это болезнь пожилых. Конечно, есть моменты детской онкологии, этого никто не отрицает, но чаще всего выявлялось у пожилых людей. Почему? Потому что пожилые в принципе болеют больше. И они больше ходили и ходят по врачам. Молодые не ходят к врачам, по крайней мере раньше. К сожалению, онкологические процессы у молодых людей чаще протекают более агрессивно. Не все, но в ряде случаев. И когда у молодых выявлялась какая-то онкологическая патология, то чаще была запущенная. Эти случаи всегда были и сейчас, к сожалению, есть. Но люди стали больше думать о своем здоровье. Молодые люди следят, что они кушают, они хотят выглядеть хорошо, долго хотят выглядеть хорошо, и если у них что-то происходит, они идут к доктору. Когда я начинал работать, очень часто были пациенты, которые говорили: слушайте, у меня все хорошо, я никогда к врачу не ходил, и сейчас у меня такое. Что произошло, почему? А в этом то и проблема. Профилактика – это основа выявления так называемых ранних форм, тех, которые можно вылечить, предраковых состояний. Поэтому да, наверное, сейчас у молодых это выявляется чаще, но это не носит фатальный характер. Запущенные формы, которые были раньше, и сейчас есть. Такого, что молодые стали умирать от рака, нет. Мне проще говорить про рак предстательной железы. Когда мы ввели программы скрининга, конечно, стали выявлять мужчин в более молодом возрасте, начали их обследовать с 50 лет. Таких мужчин раньше не было. Они приходили к урологу, когда у них уже были проблемы с мочеиспусканием, а это уже под 70. Сейчас можно выявить раньше, но молодые люди с опухолью предстательной железы в возрасте 35-40 лет – это крайне редкие случаи. Они и раньше были редкими, и сейчас.

Ольга Коршун:

Еще один миф или страх, который сидит в головах у многих людей. Мне кажется, этот страх сковывает человека и он не может вовремя из-за этого обратиться к врачу, что онкология – это приговор, обязательно смертельно. Это так?