Рак молодеет? Рак = приговор? Врач о самых распространённых мифах об онкологии
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.
Ольга Коршун, ведущая:
Хотелось бы обсудить тему мифов, связанных с раком. Возможно, мы некоторые опровергнем, некоторые подтвердим. Все чаще мы говорим: рак молодеет. Это действительно так? Все больше онкологических заболеваний выявляется у людей молодого возраста, до 40, 35 лет?
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Вы абсолютно правильно формулируете – выявляется. Всегда считалось, что рак – это болезнь пожилых. Конечно, есть моменты детской онкологии, этого никто не отрицает, но чаще всего выявлялось у пожилых людей. Почему? Потому что пожилые в принципе болеют больше. И они больше ходили и ходят по врачам. Молодые не ходят к врачам, по крайней мере раньше. К сожалению, онкологические процессы у молодых людей чаще протекают более агрессивно. Не все, но в ряде случаев. И когда у молодых выявлялась какая-то онкологическая патология, то чаще была запущенная. Эти случаи всегда были и сейчас, к сожалению, есть. Но люди стали больше думать о своем здоровье. Молодые люди следят, что они кушают, они хотят выглядеть хорошо, долго хотят выглядеть хорошо, и если у них что-то происходит, они идут к доктору.
Когда я начинал работать, очень часто были пациенты, которые говорили: слушайте, у меня все хорошо, я никогда к врачу не ходил, и сейчас у меня такое. Что произошло, почему? А в этом то и проблема. Профилактика – это основа выявления так называемых ранних форм, тех, которые можно вылечить, предраковых состояний. Поэтому да, наверное, сейчас у молодых это выявляется чаще, но это не носит фатальный характер. Запущенные формы, которые были раньше, и сейчас есть. Такого, что молодые стали умирать от рака, нет. Мне проще говорить про рак предстательной железы. Когда мы ввели программы скрининга, конечно, стали выявлять мужчин в более молодом возрасте, начали их обследовать с 50 лет. Таких мужчин раньше не было. Они приходили к урологу, когда у них уже были проблемы с мочеиспусканием, а это уже под 70. Сейчас можно выявить раньше, но молодые люди с опухолью предстательной железы в возрасте 35-40 лет – это крайне редкие случаи. Они и раньше были редкими, и сейчас.
Ольга Коршун:
Еще один миф или страх, который сидит в головах у многих людей. Мне кажется, этот страх сковывает человека и он не может вовремя из-за этого обратиться к врачу, что онкология – это приговор, обязательно смертельно. Это так?
Сергей Поляков:
Однозначно это не так, если говорить о том, что онкология – это приговор. Это не приговор, и в большом проценте случаев эта болезнь излечима. Я приведу вам цифры, что сейчас в нашей стране на учете в онкологических учреждениях стоит порядка 350 000 пациентов, которые были пролечены или лечатся от злокачественной опухоли. Из них более половины – это люди, которые живут уже более пяти лет, мы берем на круг. А есть же люди, которые вообще излечиваются от болезни полностью. То есть в эти 350 000 мы берем все формы – и запущенные, и рак поджелудочной железы, который плохо лечится, и так далее. Это действительно миф. А то, что люди боятся услышать или узнать, что у них есть онкология, – это однозначно. Я могу высказать только свое мнение по этому поводу. Безусловно, в ряде случаев это связано с определенной безысходностью. Услышав слово «рак», человек вспоминает соседа, знакомого, родственника, который умер от рака. Я вам рассказывал про своего деда, который тоже умер от рака, но ему было 92 года. Вроде как, от рака, но в 92 года можно умереть от всего. Кто-то умер раньше, столкнувшись с этой болезнью.
Мы почему-то так созданы, что помним негативное, а хорошее забываем. Людей, которые излечились, на самом деле много, но они не говорят об этом. В США была целая программа, когда известные люди – актеры, политики – открыто рассказывали, что у них был рак, они были излечены, и это помогало людям посмотреть и идти бороться. Второй момент – к сожалению, в ряде случаев люди, которые умирают от онкологического заболевания, умирают тяжело. Мы знаем, на первом месте – сердечно-сосудистые заболевания. Человек, столкнувшись с онкологией, запущенной формой, живет какое-то время в постоянном понимании, что это фатально, вокруг него есть родственники. Это создает определенный страх. Говоря о результатах нашего лечения, мы говорим о выживаемости, как долго человек живет, излечен он или нет. А второе – это качество жизни. Помимо качества жизни есть критерий качества смерти. Человек, конечно, не должен страдать, прежде всего физически, но психологическое страдание присутствует, поэтому люди и боятся онкологического диагноза, думая, что это уже приговор, хотя это не приговор. Я говорю многим своим пациентам, что вы все от чего-нибудь умрете, но не от этой болезни, вы будете излечены.
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