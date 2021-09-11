И холода нам будут нипочём. Топ-5 советов, как избежать простуды

Наступила осень. Это пора дождей, холодов и часто меняющейся погоды. Именно в это время года люди больше всего подвержены простудным заболеваниям. Поэтому мы подготовили для вас пять советов, которые помогут защитить вас от плохого самочувствия.

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Закаливание Данный процесс можно рассматривать как тренировку организма к осенним холодам. Именно закаливание делает нас более выносливыми и менее чувствительными к непогоде. Главное – это постепенность и регулярность. Причём начать закаляться можно не с обливания себя холодной водой, а с частого проветривания помещения и постоянных прогулок на свежем воздухе.

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Питание Для укрепления своего организма необходимо правильно и сбалансированно питаться. В вашем рационе должны быть фрукты и овощи – источники различных витаминов и минералов. Также наш иммунитет осенью остро нуждается в жирах. Ведь именно они способствуют быстрому усвоению витаминов групп А и Е. Данные ферменты вы можете получить через рыбу, орехи и авокадо. Не стоит забывать и о сложных углеводах, которые содержатся в различных крупах, картофеле, отрубях и клетчатке. Эти продукты помогут вам быстро насытиться и при этом привести своё здоровье в порядок.

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Следует обратить должное внимание и на овощи, в которых есть бета-каротин (вещество, борющееся с микробами). Оно содержится в томатах, тыкве и капусте. Важно: покупайте только сезонные фрукты и овощи. Именно они насыщенны большим количеством полезных витаминов, которые защитят ваш иммунитет. Физическая активность Пусть осень – это именно то время, когда хочется просто укутаться пледом, запастись сладостями и смотреть сериалы, но не стоит давать волю таким желаниям. Ведь пассивный и малоподвижный образ жизни только вредит вашей иммунной системе. Нужно стараться каждый свой день насытить определённой физической активностью. Это могут быть бег, выполнение домашних упражнений, йога, занятия на тренажёрах или просто прогулка. Главное – это движения.

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Полноценный сон Зачастую люди пренебрегают этим пунктом, чего категорически не стоит делать. Ведь именно во сне организм восстанавливается и набирается сил на следующий день. Однако слишком усердствовать здесь также не нужно. Оптимальное время, которое можно отвести на сон, – это семь или восемь часов.

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Меньше переживать Стресс негативно влияет на организм человека. Чем больше мы переживаем, тем тяжелее нашему иммунитету справляться с различными инфекциями. Поэтому приводя в порядок своё психическое здоровье, вы также улучшаете и физическое самочувствие.

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