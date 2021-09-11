Прямой эфир

И холода нам будут нипочём. Топ-5 советов, как избежать простуды

11 сентября 2021 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наступила осень. Это пора дождей, холодов и часто меняющейся погоды. Именно в это время года люди больше всего подвержены простудным заболеваниям. Поэтому мы подготовили для вас пять советов, которые помогут защитить вас от плохого самочувствия.

И холода нам будут нипочём. Топ-5 советов, как избежать простуды-1

Фото: pixabay.com

Закаливание

Данный процесс можно рассматривать как тренировку организма к осенним холодам. Именно закаливание делает нас более выносливыми и менее чувствительными к непогоде. Главное – это постепенность и регулярность. Причём начать закаляться можно не с обливания себя холодной водой, а с частого проветривания помещения и постоянных прогулок на свежем воздухе.

И холода нам будут нипочём. Топ-5 советов, как избежать простуды-4

Фото: pixabay.com

Питание

Для укрепления своего организма необходимо правильно и сбалансированно питаться. В вашем рационе должны быть фрукты и овощи – источники различных витаминов и минералов.

Также наш иммунитет осенью остро нуждается в жирах. Ведь именно они способствуют быстрому усвоению витаминов групп А и Е. Данные ферменты вы можете получить через рыбу, орехи и авокадо.

Не стоит забывать и о сложных углеводах, которые содержатся в различных крупах, картофеле, отрубях и клетчатке. Эти продукты помогут вам быстро насытиться и при этом привести своё здоровье в порядок.

И холода нам будут нипочём. Топ-5 советов, как избежать простуды-7

Фото: pixabay.com

Следует обратить должное внимание и на овощи, в которых есть бета-каротин (вещество, борющееся с микробами). Оно содержится в томатах, тыкве и капусте.

Важно: покупайте только сезонные фрукты и овощи. Именно они насыщенны большим количеством полезных витаминов, которые защитят ваш иммунитет.

Физическая активность

Пусть осень – это именно то время, когда хочется просто укутаться пледом, запастись сладостями и смотреть сериалы, но не стоит давать волю таким желаниям. Ведь пассивный и малоподвижный образ жизни только вредит вашей иммунной системе.

Нужно стараться каждый свой день насытить определённой физической активностью. Это могут быть бег, выполнение домашних упражнений, йога, занятия на тренажёрах или просто прогулка. Главное – это движения.

И холода нам будут нипочём. Топ-5 советов, как избежать простуды-10

Фото: pixabay.com

Полноценный сон

Зачастую люди пренебрегают этим пунктом, чего категорически не стоит делать. Ведь именно во сне организм восстанавливается и набирается сил на следующий день. Однако слишком усердствовать здесь также не нужно. Оптимальное время, которое можно отвести на сон, – это семь или восемь часов.

И холода нам будут нипочём. Топ-5 советов, как избежать простуды-13

Фото: pixabay.com

Меньше переживать

Стресс негативно влияет на организм человека. Чем больше мы переживаем, тем тяжелее нашему иммунитету справляться с различными инфекциями. Поэтому приводя в порядок своё психическое здоровье, вы также улучшаете и физическое самочувствие.

И холода нам будут нипочём. Топ-5 советов, как избежать простуды-16

Фото: pixabay.com

В осеннюю пору люди также часто страдают от постоянных головных болей. Как избавиться от этого недуга, вы можете узнать здесь.

# Заболевания # Здоровье # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Социальный посыл – это в основе философии Беларусбанка». Какой подарок скорой помощи сделала организация?
10 сентября 2021 18:11

«Социальный посыл – это в основе философии Беларусбанка». Какой подарок скорой помощи сделала организация?

Шум в ушах может быть серьёзным заболеванием. Рассказываем, как избавиться от этой проблемы
07 сентября 2021 08:36

Шум в ушах может быть серьёзным заболеванием. Рассказываем, как избавиться от этой проблемы

Наталья Кочанова о поддержке населения во время пандемии коронавируса: «Создана система санаториев для реабилитации»
06 сентября 2021 12:26

Наталья Кочанова о поддержке населения во время пандемии коронавируса: «Создана система санаториев для реабилитации»