«Социальный посыл – это в основе философии Беларусбанка». Какой подарок скорой помощи сделала организация?

Новости Беларуси. В необходимых моментах – рядом! Большая социальная кампания по поддержке медиков во время борьбы с COVID-19 продолжается по всей стране. Руку помощи готовы протянуть все – от малого до крупного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автопарк скорой помощи в Барановичах пополнился новым автомобилем. Это стало возможным благодаря многотысячной команде Беларусбанка. Репортаж Кристины Протосовицкой. Быхов, Краснополье, Костюковичи, Могилев, Гродно, Бобруйск, а теперь и Барановичи. На карте добра от Беларусбанка появляются все новые адреса. Сделать оказание неотложной помощи в регионах еще доступнее – особая социальная миссия.

Только за год станция скорой помощи в Барановичах принимает до 60 тысяч вызовов. В четверти случаев необходима транспортировка пациента в больницу. На фоне пандемии нагрузка выросла в разы.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Первое звено медпомощи – это 19 автомобилей скорой. А эту 20-ю получили в подарок. Автомобиль оснащен всем необходимым для экстренного реагирования. Например, кислорода хватит, чтобы доставить пациента до Бреста или Минска без дозаправки и вернуть обратно. Кроме того, созданы удобные условия для работы сразу трех медиков, и они могут стоять в полный рост.

Радиус обслуживания станции скорой помощи в Барановичах – больше 50 километров. А за год пробег только на одной машине составляет до полусотни тысяч километров.

Василий Романовский, главный врач Барановичской центральной поликлиники:

Мы обслуживаем достаточно большое количество населения – почти 205 тысяч человек в Барановичах и Барановичском районе. Нам приходится выезжать на помощь и ближайшим районам – Ляховичскому, Ганцевичскому, Ивацевичскому. Достаточно иметь автомобиль без пробега – это очень важно. Доступность и быстрота оказания медицинской помощи – очень важно.

Юрий Громаковский, председатель Барановичского горисполкома:

Будет достойным подарком городу в год 150-летия со дня образования и ко Дню народного единства. Безусловно, считаю, в преддверии праздника это очень символично. Все мы, белорусы, должны быть едины. В необходимых моментах – рядом! С начала пандемии многотысячная команда Беларусбанка поддерживает медиков во всех регионах страны. Средства защиты, медицинское оборудование, лекарства своевременно поступили на вооружение. Новый шаг навстречу – обновление автопарка.

Виктор Ананич, председатель правления Беларусбанка, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики:

Социальный посыл – это в основе философии Беларусбанка. В Беларусбанке есть пять различных программ, которые направлены на оказание социальной поддержки и помощи медицинским работникам, деткам без родителей («Беларусбанк. Родительский дом» у нас есть программа), мы помогаем одаренной молодежи в творчестве, спорте. Это от души. Нас это радует. И радует, когда мы дарим такие подарки.