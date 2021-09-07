Шум в ушах может быть серьёзным заболеванием. Рассказываем, как избавиться от этой проблемы

Есть такая теория – если мозг воспринимает шум как безопасный симптом, в скором времени он перестает доводить его до осознания и тот исчезает. При наличии такого неприятного симптома, как шум в ушах, обязательна консультация специалиста, чтобы определить причину и вовремя направить пациента.

Екатерина Щерба, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Зачастую пациенты, приходя на неврологический осмотр, сами ставят себе диагноз и назначают схему лечения. Первая и наиболее частая причина – это воспалительные и невоспалительные заболевания уха. К примеру, серная пробка, отосклероз, болезнь или синдром Меньера, лабиринтиты, отиты. Второй наиболее частой причиной являются метаболические либо гематологические заболевания. К примеру, железодефицитная анемия – шум в ушах, наличие сахарного диабета и гипогликемии – шум в ушах.

Психоневрологические заболевания, к примеру, паническое или тревожное расстройство, тоже могут привести к шуму в ушах. Это симптом множества болезней. Он может встречаться при лор-патологии, заболевании сердечно-сосудистой системы, дисфункции мышечной системы. В большинстве случаев речь идет о субъективном шуме в ушах (его слышит только сам человек), и только иногда – об объективном шуме. Это непроизвольная мышечная вибрация, ее может услышать и врач с помощью фонендоскопа.

Екатерина Щерба:

Главное при диагностике – это аускультация околоушной области и аускультация брахиоцефальных артерий. Для диагностики шума в ушах мы назначаем общеклинические, общелабораторные исследования, МРТ головного мозга по показаниям. Обязательно – тональная пороговая аудиометрия, консультация лор-специалиста-отоневролога. Хочу заметить, что прицельно шумом в ушах занимается отоневролог.

Шум в ушах может проявляться, как звон, шуршание или даже скрип. Шум в одном ухе зачастую вызван локальной причиной, а вот если шумит сразу в обоих ушах, то проблема, скорее всего, носит системный характер.