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Что делать, если получили солнечный ожог? Рассказывает косметолог

13 июня 2021 13:57
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Серьезные неприятности могут доставить солнечные лучи нашей коже. Чрезмерное пребывание под палящим солнцем грозит ожогами, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как не оказаться в такой ситуации, и что делать, если проблемы не удалось избежать? Советы наших экспертов.

Что делать, если получили солнечный ожог? Рассказывает косметолог-1

Алла Скварчевская, косметолог:
Солнышко – это не только наш друг, но и наш враг. И враг он для нас только тогда, когда мы злоупотребляем и находимся очень долго на солнце. Существуют три вида лучей: А, В и С. А-лучи, если мы злоупотребляем, могут дать нам лишнюю пигментацию и старение кожи. Б-лучи дают ожог и преждевременное старение. С-лучи, благодаря озоновому слою, не проникают.

Что делать, если получили солнечный ожог? Рассказывает косметолог-4

Если вы все-таки получили уже ожог на вашем лице, первое, что необходимо сделать, – умыть лицо прохладной водой без использования косметических средств. Желательно, чтобы у вас дома был крем с пантенолом или спрей, который вы можете тут же нанести на лицо, чтобы кожу успокоить. А вечером нужно наносить увлажняющие кремы, увлажняющие маски для восстановления липидного барьера.

Что делать, если получили солнечный ожог? Рассказывает косметолог-7

И, самое главное, используйте всегда кремы с SPF-защитой, чем больше будет SPF [Sun Protection Factor – Фактор защиты от солнца. прим.ред.], тем больше вы будете защищены от этих злостных, коварных солнечных лучей.

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# Косметология # Здоровье # Ольга Войтенкова # Алла Скварчевская # Фотофакт

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