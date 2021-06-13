Что делать, если получили солнечный ожог? Рассказывает косметолог
Серьезные неприятности могут доставить солнечные лучи нашей коже. Чрезмерное пребывание под палящим солнцем грозит ожогами, рассказали в программе «Плюс-минус».
Как не оказаться в такой ситуации, и что делать, если проблемы не удалось избежать? Советы наших экспертов.
Алла Скварчевская, косметолог:
Солнышко – это не только наш друг, но и наш враг. И враг он для нас только тогда, когда мы злоупотребляем и находимся очень долго на солнце. Существуют три вида лучей: А, В и С. А-лучи, если мы злоупотребляем, могут дать нам лишнюю пигментацию и старение кожи. Б-лучи дают ожог и преждевременное старение. С-лучи, благодаря озоновому слою, не проникают.
Если вы все-таки получили уже ожог на вашем лице, первое, что необходимо сделать, – умыть лицо прохладной водой без использования косметических средств. Желательно, чтобы у вас дома был крем с пантенолом или спрей, который вы можете тут же нанести на лицо, чтобы кожу успокоить. А вечером нужно наносить увлажняющие кремы, увлажняющие маски для восстановления липидного барьера.