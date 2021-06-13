Что делать, если получили солнечный ожог? Рассказывает косметолог

Серьезные неприятности могут доставить солнечные лучи нашей коже. Чрезмерное пребывание под палящим солнцем грозит ожогами, рассказали в программе «Плюс-минус». Как не оказаться в такой ситуации, и что делать, если проблемы не удалось избежать? Советы наших экспертов.

Алла Скварчевская, косметолог:

Солнышко – это не только наш друг, но и наш враг. И враг он для нас только тогда, когда мы злоупотребляем и находимся очень долго на солнце. Существуют три вида лучей: А, В и С. А-лучи, если мы злоупотребляем, могут дать нам лишнюю пигментацию и старение кожи. Б-лучи дают ожог и преждевременное старение. С-лучи, благодаря озоновому слою, не проникают.