Прямой эфир

Заставить кожу дышать по-новому. Правила летнего ухода за лицом

06 июня 2021 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Солнца все больше, температура все выше. А это значит, самое время задуматься об уходе за кожей. В летнюю пору он имеет свои особенности, рассказали в программе «Плюс-минус».

И нужно не только пить достаточно жидкости и правильно загорать, но и умело пользоваться косметическими средствами, чтобы помочь организму сохранить красоту кожи.

Как это сделать, расскажут наши эксперты.

Заставить кожу дышать по-новому. Правила летнего ухода за лицом-1

Алла Скварчевская, косметолог:
Домашний уход должен отличаться обязательно летом от зимнего ухода. Плотные, тяжелые текстуры, которые вы использовали осенью и зимой, нужно обязательно поменять на легкие. Очень хорошо, когда в вашем домашнем уходе в состав будет входить гиалуроновая кислота. Обязательно нужно использовать кремы с SPF-защитой.

Заставить кожу дышать по-новому. Правила летнего ухода за лицом-4

Алла Скварчевская:
Также совет – поменьше использовать антивозрастные средства – можно получить лишнюю пигментацию. Поэтому используйте ваши антивозрастные кремы лучше вечером, а с утра обязательно наносите кремы с SPF-защитой. Для умывания выбирайте кислотные составы и обращайте внимание, чтобы PH был чуть-чуть ниже, чем 5,5.

Многие считают, что летом необязательно приходить к косметологу, а я скажу наоборот – обязательно. Хотя бы только для того, чтобы освежить лицо. Моя любимая процедура – карбокситерапия – это на самом деле насыщение кожи кислородом, которое заставляет вашу кожу дышать.

Заставить кожу дышать по-новому. Правила летнего ухода за лицом-7

Алла Скварчевская:
Также можно делать фракционные мезотерапии, где подбирается индивидуально каждый коктейль по проблеме. В летний период можно использовать уходовые процедуры с использованием энзимных пилингов, с использованием легких поверхностных пилингов. Очень рекомендовано в летний период делать процедуру «карбоновый пилинг», который поможет не только сузить поры, но и очистить вашу кожу, заставить ее дышать по-новому.

# Косметология # Здоровье # Юлия Самусенко # Алла Скварчевская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Выбирайте аптечные средства, потому что они хорошо протестированы». Как подобрать SPF-защиту для своего типа кожи
03 июня 2021 11:32

«Выбирайте аптечные средства, потому что они хорошо протестированы». Как подобрать SPF-защиту для своего типа кожи

Какое солнцезащитное средство выбрать для своей кожи? Рекомендации врача-дерматолога
01 июня 2021 11:48

Какое солнцезащитное средство выбрать для своей кожи? Рекомендации врача-дерматолога

«Необходимы сильное желание, а также усилие». Что ещё может помочь справиться с никотиновой зависимостью
31 мая 2021 08:19

«Необходимы сильное желание, а также усилие». Что ещё может помочь справиться с никотиновой зависимостью