Заставить кожу дышать по-новому. Правила летнего ухода за лицом

Солнца все больше, температура все выше. А это значит, самое время задуматься об уходе за кожей. В летнюю пору он имеет свои особенности, рассказали в программе «Плюс-минус». И нужно не только пить достаточно жидкости и правильно загорать, но и умело пользоваться косметическими средствами, чтобы помочь организму сохранить красоту кожи. Как это сделать, расскажут наши эксперты.

Алла Скварчевская, косметолог:

Домашний уход должен отличаться обязательно летом от зимнего ухода. Плотные, тяжелые текстуры, которые вы использовали осенью и зимой, нужно обязательно поменять на легкие. Очень хорошо, когда в вашем домашнем уходе в состав будет входить гиалуроновая кислота. Обязательно нужно использовать кремы с SPF-защитой.

Алла Скварчевская:

Также совет – поменьше использовать антивозрастные средства – можно получить лишнюю пигментацию. Поэтому используйте ваши антивозрастные кремы лучше вечером, а с утра обязательно наносите кремы с SPF-защитой. Для умывания выбирайте кислотные составы и обращайте внимание, чтобы PH был чуть-чуть ниже, чем 5,5. Многие считают, что летом необязательно приходить к косметологу, а я скажу наоборот – обязательно. Хотя бы только для того, чтобы освежить лицо. Моя любимая процедура – карбокситерапия – это на самом деле насыщение кожи кислородом, которое заставляет вашу кожу дышать.