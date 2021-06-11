Почему стоит отказаться от кофе летом? Рассказывает врач

Эти звуки по утрам работают лучше любого будильника, а аромат бодрит не хуже ледяного душа. Кофе завоевал признание у миллионов гурманов. Оператор нашей программы перед ним тоже не смогла устоять.

Христина Борисова, телеоператор:

Кофе я пью с первого курса. Раньше его не любила, но когда началась первая сессия, сидишь ночами над этими конспектами, надо как-то себя взбодрить, и вот тогда я начала свои эксперименты с этим напитком. В среднем в день я выпиваю где-то три кружки: с утра, чтобы взбодриться, привести себя в тонус. Потом я как человек творческой профессии для поднятия настроения, какой-то дополнительной активности могу выпить уже на работе, перед работой и вечером.

Но с чашечкой бодрящего просыпаться и засыпать могут далеко не все. Кофе – напиток не для «слабонервных», и в жаркий сезон особенно важно это понимать. Марина Дрейлинг, врач-терапевт 39-й клинической поликлиники Минска:

Кофеин, который содержится в кофе, усиливает работу центральной нервной системы, вызывает возбуждение. Особенно это плохо у тех людей, если говорить не про здоровых, у которых есть повышение давления, сердечно-сосудистые заболевания, идет повышение температуры, повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Плюс кофе дополнительно возбуждает и увеличивается ЧСС, сердцу тяжелее работать, оно и так работает под нагрузкой в летний период. Кофе может даже способствовать вплоть до инсультов.

Когда на термометре +25С° и выше, в нашем организме срабатывает система самоохлаждения. Начинается потоотделение, иначе работают почки и снижается кровоток во внутренних органах. Эти процессы не так страшны при условии, что в теле не нарушен баланс влаги и тепла. Кофе – один из факторов, который может привести к обезвоживанию.

Марина Дрейлинг:

Кофе, по некоторым исследованиям, может способствовать вымыванию кальция из костей у пожилого населения, что может способствовать переломам, каким-то повреждениям. Матча латте, фраппучино, ольенг – даже кофе со льдом стоит пить при плохом самочувствии.

Марина Дрейлинг:

Лучше заменять, особенно в летний период, обычной водой. Все другие напитки, если газированные или что-то еще, содержат сахар, который тоже плохо влияет на организм.