Прямой эфир

Новости по тегу #Косметология

Какие средства эффективны для ухода за возрастной кожей – рассказала косметолог
23 июля 2026 13:08

Какие средства эффективны для ухода за возрастной кожей – рассказала косметолог

Почему правильное очищение – залог вашего домашнего ухода? Узнали у косметолога
11 июля 2026 15:31

Почему правильное очищение – залог вашего домашнего ухода? Узнали у косметолога

Как правильно пользоваться средствами с SPF-защитой – объяснила врач-косметолог
17 июня 2026 12:02

Как правильно пользоваться средствами с SPF-защитой – объяснила врач-косметолог

Улучшает работу сальных желез – о процедуре дарсонвализации поговорили с врачом-косметологом
10 июня 2026 10:28

Улучшает работу сальных желез – о процедуре дарсонвализации поговорили с врачом-косметологом

Из-за чего возникают высыпания на лице и как их лечить – объяснила косметолог
04 мая 2026 15:16

Из-за чего возникают высыпания на лице и как их лечить – объяснила косметолог

Какие причины возникновения акне и как их лечить – рассказала врач-косметолог
11 апреля 2026 14:35

Какие причины возникновения акне и как их лечить – рассказала врач-косметолог

«Белок молодости» – косметолог рассказала, почему важно поддерживать уровень коллагена
07 апреля 2026 10:43

«Белок молодости» – косметолог рассказала, почему важно поддерживать уровень коллагена

Чем опасны бьюти-процедуры у неквалифицированных специалистов – объяснила врач-косметолог
03 апреля 2026 18:59

Чем опасны бьюти-процедуры у неквалифицированных специалистов – объяснила врач-косметолог

Маска для лица по старобелорусскому рецепту – лайфхаки от косметолога
31 марта 2026 15:25

Маска для лица по старобелорусскому рецепту – лайфхаки от косметолога

Косметолог рассказала рецепт маски для домашнего ухода за губами
19 марта 2026 11:33

Косметолог рассказала рецепт маски для домашнего ухода за губами

Какие процедуры нельзя проводить весной и летом – рассказала врач-косметолог
12 марта 2026 06:19

Какие процедуры нельзя проводить весной и летом – рассказала врач-косметолог

Британцы подали в суд на фармацевтическую корпорацию за присыпку асбестом
16 октября 2025 13:31

Британцы подали в суд на фармацевтическую корпорацию за присыпку асбестом