Новости по тегу #Косметология

Два основополагающих ингредиента – это кислоты и ретиноиды, которые дадут платформу для работы остальных антивозрастных средств.
От того, как вы подготовите кожу, будет зависеть, как следующие косметические средства проникнут и сработают.
«Средства с SPF-защитой мы каждый день наносим на лицо, но часто забываем о других открытых участках кожи, такие как шея, декольте и руки».
Дарсонваль – прекрасная процедура, которую можем проводить в домашних условиях. Проведя процедуру Дарсонваль, улучшаем кровообращение и получаем суженные поры.
В большинстве случаев высыпания на коже связаны с проявлением угревой болезни, которая часто обостряется в подростковом возрасте.
Акне – это серьезный сбой в работе сальных желез, который перерастает в долгую болезнь. Раньше считалось, что эта проблема только подростков. Теперь на приеме дерматолога можно увидеть и детей младше 10, и взрослых.
Коллаген – это структурный белок, который обеспечивает прочность и эластичность костей, суставов, сосудов, ногтей и волос.
Человек, который прошел несколько краткосрочных курсов и теперь готов по сходной цене осчастливить всех, кто хочет стать красивее.
Таким рецептом пользовались еще наши бабушки и прабабушки.
«В домашних условиях можно поухаживать за кожей губ, сделав домашнюю маску из того, что есть у любой хозяйки в холодильнике. Нам понадобится кофейный жмых, апельсин, мед и оливковое масло».
«Следует помнить, что некоторые косметологические процедуры таят в себе опасность. Могут навредить вашей коже. К ним относятся процедуры, которые повреждают кожный покров».
По их словам, использование этих продуктов привело к возникновению рака. Юристы утверждают, что компания осознавала риски, но скрывала информацию.
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