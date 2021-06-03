«Выбирайте аптечные средства, потому что они хорошо протестированы». Как подобрать SPF-защиту для своего типа кожи

Здоровая кожа в лучах солнца сияет лучше любого хайлайтера. Но заигрывая с природным софитом, важно не обжечься. В этом поможет фотозащита.

Елена Куткович, косметолог:

В нашем регионе с учетом нашего солнечного излучения, фильтра 30 вполне достаточно, если мы находимся в городском режиме. Если же мы проводим время на открытом воздухе, температура поднимается и вы чувствуете, что ваша кожа в опасности, лучше использовать защиту 50.

Чтобы не ошибиться в выборе, определите с косметологом свой фототип и тип кожи. А дальше все просто: чем светлее, пигментированнее, чувствительнее кожа, тем выше и цифра на тюбике крема. Кстати, уровень SPF говорит не только о силе защиты, но и о продолжительности действия: больше цифра – дольше эффективность. Отправляясь ближе к южному солнцу, следует подготовиться основательно.

Дарья Карпинская, косметолог:

Перед использованием SPF хорошо увлажняем кожу, используем увлажняющую эмульсию или сыворотку по типу кожи. В течение дня обязательно используем термальную воду, но и после принятия солнечных ванн, мы используем завершающий крем после загара.

Любая кожа нуждается в бережном отношении, в том числе и мужская. Не стоит пренебрегать советами наших экспертов. Главное – не промахнуться с качеством. Дарья Карпинская:

Есть компоненты вредные, скрытые и не всегда вы можете понять, насколько качественный данный состав. Также есть в составе несколько видов фильтров, которые делятся на физические, иначе говоря органические, и минеральные, иначе говоря синтетические.

Елена Куткович:

Производители фотозащиты сейчас уделяют исследованию огромное внимание. Поэтому если вы стоите перед выбором, выбирайте, пожалуйста, аптечные средства, потому что они хорошо протестированы и известные бренды. Секрет идеального курортного загара – пилинг накануне солнечных ванн, чтобы золотой оттенок ложился равномерно.