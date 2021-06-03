«Выбирайте аптечные средства, потому что они хорошо протестированы». Как подобрать SPF-защиту для своего типа кожи

Здоровая кожа в лучах солнца сияет лучше любого хайлайтера. Но заигрывая с природным софитом, важно не обжечься. В этом поможет фотозащита.
Здоровая кожа в лучах солнца сияет лучше любого хайлайтера. Но заигрывая с природным софитом, важно не обжечься. В этом поможет фотозащита.
Елена Куткович, косметолог:
В нашем регионе с учетом нашего солнечного излучения, фильтра 30 вполне достаточно, если мы находимся в городском режиме. Если же мы проводим время на открытом воздухе, температура поднимается и вы чувствуете, что ваша кожа в опасности, лучше использовать защиту 50.
Чтобы не ошибиться в выборе, определите с косметологом свой фототип и тип кожи. А дальше все просто: чем светлее, пигментированнее, чувствительнее кожа, тем выше и цифра на тюбике крема. Кстати, уровень SPF говорит не только о силе защиты, но и о продолжительности действия: больше цифра – дольше эффективность. Отправляясь ближе к южному солнцу, следует подготовиться основательно.
Дарья Карпинская, косметолог:
Перед использованием SPF хорошо увлажняем кожу, используем увлажняющую эмульсию или сыворотку по типу кожи. В течение дня обязательно используем термальную воду, но и после принятия солнечных ванн, мы используем завершающий крем после загара.
Любая кожа нуждается в бережном отношении, в том числе и мужская. Не стоит пренебрегать советами наших экспертов. Главное – не промахнуться с качеством.
Дарья Карпинская:
Есть компоненты вредные, скрытые и не всегда вы можете понять, насколько качественный данный состав. Также есть в составе несколько видов фильтров, которые делятся на физические, иначе говоря органические, и минеральные, иначе говоря синтетические.
Елена Куткович:
Производители фотозащиты сейчас уделяют исследованию огромное внимание. Поэтому если вы стоите перед выбором, выбирайте, пожалуйста, аптечные средства, потому что они хорошо протестированы и известные бренды.
Секрет идеального курортного загара – пилинг накануне солнечных ванн, чтобы золотой оттенок ложился равномерно.
Дарья Карпинская:
Второе – мы активно увлажняем кожу. И мы можем принимать солнечные ванны, находясь дома, хотя бы несколько раз сходить в солярий для того, чтобы слегка кожа была подготовлена.
Купайтесь в лучах солнца в удовольствие и на здоровье!