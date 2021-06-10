Курсы лекций помогут развенчать мифы о заболевании. Что нужно знать больным сахарным диабетом?

Каждый одиннадцатый на Земле болеет сахарным диабетом. Его можно назвать совокупностью заболеваний, все они объединены общим признаком – это длительное повышение уровня глюкозы. Необходимо четко разграничить два типа диабета.

Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части городского эндокринологического центра:

При первом типе диабета мы говорим, что относительно быстро проявляет себя заболевание, оно может проявлять себя жаждой, учащенным мочеиспусканием и снижением массы тела. Некоторые пациенты отмечают и повышенный аппетит.

Снижение физической активности и наследственные факторы могут спровоцировать начало заболевания. Следует обратить внимание на ортогональное ожирение. И дело не во взвешивании массы тела. Нужно измерить окружность талии, она не должна превышать пороговые значения. Для мужчин – это 94 см, для женщин – 80 см.

Елена Отливанчик, врач-эндокринолог городского эндокринологического центра:

Для диагностики сахарного диабета на сегодняшний день используется определение гликемии в крови и определение гликированного гемоглобина. Гликированный гемоглобин является наиболее информативным и экономически обоснованным методом.

Так можно определить преддиабет. Это такое состояние, которые фактически не ощущается. Оно характеризуется повышением уровня сахара. Определяется по лабораторным показателям. Грамотное обучение пациентов приводит к значительному улучшению компенсации сахарного диабета и к снижению осложнений болезни. Чтобы приучить людей к новому образу жизни, была сформирована «Школа диабета».

Елена Юреня, главный врач городского эндокринологического диспансера:

Сначала это были занятия в формате лекций. Каждый четверг к нам приходили пациенты со всего Минска. Мы им рассказывали, что такое диабет, что с ним едят, как с ним закусывают, какие надо «правила дорожного движения» соблюдать, как мы говорим, когда вам установили сахарный диабет. Формировались такие группы по интересам, пациенты некоторые проходили несколько циклов обучения. Такие курсы лекций помогут развенчать мифы о заболевании. Самые распространенные – это развитие болезни из-за того, что вы много едите сладкого, и стоит отказаться от сахара – так и диабет пройдет. Это не так.

Елена Юреня:

В 2016 году мы открыли первую в республике амбулаторную школу сахарного диабета для взрослых пациентов с первым типом сахарного диабета. В 2020 году наши школы перешли в формат работы онлайн. Любой пациент из любой точки республики может подключиться к нашей «Школе диабета», которая проводится строго по расписанию. Школы доступны и бесплатны для всех. Чтобы присоединиться, нужен лишь доступ к интернету, компьютер или смартфон. Помимо групповых онлайн-занятий сформирована и индивидуальная школа сахарного диабета, где врач-эндокринолог уделяет пациенту больше времени. Ведется непрерывный мониторинг глюкозы.

Елена Юреня:

Небольшой приборчик, который устанавливается пациенту либо в область плеча, либо в область живота. Считывается информация каждые пять минут об уровне сахара в крови у пациента. И спустя семь дней врач анализирует графики – что происходило с пациентом эти семь дней. Пациент старательно записывает, что он ел, какие у него были физические активности.

Наша героиня Надежда узнала о сахарном диабете 13 лет назад, болезнь проявилась темным пятном на ноге. После обследования был поставлен диагноз. 11-й класс. Подготовка к экзаменам шла полным ходом, и было не до диабета. А учиться жить по-новому нужно. Надежда Атаманчук:

На самом деле было достаточно мало информации. Хорошо, что были знакомые в медицине, отчасти они объяснили, что есть определенные нормы сахаров, и их держись. Меня научили, как компенсироваться, и сказали: «Старайся, пробуй». В любом случае это такое заболевание, которое компенсируется именно в опыте.

Елена Юреня:

На сегодняшний день второй тип сахарного диабета – это превалирующая эндокринная патология, то есть наиболее распространенная в Минске. 5 % взрослого населения имеет сахарный диабет второго типа в Минске. Много это или мало? 83 тысячи пациентов с сахарным диабетом состоит у нас на учете, 20 лет назад – 44 тысячи.

Надежда Атаманчук:

Главное – научиться себя слушать, чтобы понимать, куда твой сахар идет. Многие этому не хотят учиться, считают, что это лишнее, «я лучше пожалуюсь и не буду обращать на это внимание».