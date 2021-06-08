Что такое остеопатия и какие проблемы поможет решить?

Напряжение, спазмы и зажимы мышц позвоночника мешают жить обычной жизнью. Многие слышали об остеопатии, но не все понимают, как она работает и какие проблемы может помочь решить. Галина Матуленко, врач-остеопат:

Остеопатия работает со структуральными изменения, это работа с позвоночником, суставами, то, что касается движения костей, в принципе движения в теле человека.

Сеансы остеопатии могут помочь с эмоциональной нестабильностью и вегетативно-сосудистыми нарушениями. Остеопат запускает тонкие процессы, чтобы выстроить целостность организма. Максим Стасенко, врач-остеопат:

Чаще приходится работать с различными проявлениями стресса, с паническими атаками, головными болями, головокружениями, с болью в пояснице, работа с внутренними органами, нарушениями сна.

Остеопат сначала ищет тот самый триггер, блок, зажим, который увел позвонок в ту или иную спастическую ситуацию. Спазмам могут подвергаться не только отдельные мышцы, но и целая область организма. Светлана Чемякина, врач-остеопат:

Чаще всего обращаются по поводу болей в позвоночнике. Это не только грыжа, протрузия. Люди просто говорят, что у него болит спина. Когда мы говорим о грыже, о протрузии – это уже сближение позвонков друг с другом, это уже будет острая боль. Когда человек поздно на это обратил внимание, лечение будет долгое.

Движение – это жизнь! И забывать о физической активности при сидячем образе жизни не стоит. У остеопата пальцы рук отличаются особой чувствительностью. С помощью такого массажа надавливания по лечебным техникам можно добиться улучшения самочувствия. Марина Бабицке, пациентка:

После сеанса почувствовала облегчение. Остеопат порекомендовала мне пройти курс 3-5 сеансов для закрепления результата. После первого сеанса я встала с кушетки и обратила внимание, что у меня в шее и спине стала очень большая легкость.

Дачный сезон идет по полной! А вместе с работой на грядках частенько добавляются и мышечные спазмы в области шеи и спины. Покажем, как всего несколько минут упражнений принесут пользу всему позвоночнику.

Лягте на спину, согните ноги и поставьте их на уровне таза. Делайте вдох, прогибая поясницу, надувая «шариком» живот и выдох, прижимая поясницу к кушетке. После десятиминутного упражнения, вы почувствуете облегчение там, где у вас было напряжение.

Светлана Чемякина:

Если вы почувствовали, что это движение у вас идет прерывисто, неплавно. Это означает, что где-то есть вдоль позвоночника, в крестце, блок, зажим.